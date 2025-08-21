Barbárie na Sul-Americana pode causar multas, exclusão e mais punições

A barbárie da noite de ontem na arquibancada do estádio Libertadores de América, na Argentina, pode acarretar punições severas ao envolvidos. A partida entre Independiente e Universidad de Chile, pela volta das oitavas da Sul-Americana, foi cancelada após pancadaria generalizada entre as torcidas adversárias.

Sanções pela barbárie

A segurança dentro do estádio é responsabilidade exclusiva do time da casa, de acordo com o regulamento da Conmebol. "Todas as questões vinculadas à segurança da partida serão de responsabilidade exclusiva do clube que atue como local", determina o documento, considerando os mandantes como organizadores do evento.

No caso de ontem, o Independiente é quem pode arcar com as principais consequências. De acordo com o Código Disciplinar, cabe aos mandantes: cumprir e aplicar as normas de segurança existentes; tomar todas as medidas exigidas pelas circunstâncias do estádio e seu entorno antes, durante e após a partida; e garantir a ordem nos estádios e seus arredores, bem como a correta organização das partidas.

Ambos os clubes, no entanto, podem ser penalizados por mau comportamento de seus torcedores pela briga. Nesse caso, os times podem responder por "agressão coletiva, desavenças ou tumulto" ou mais infrações cometidas por seus uniformizados.

As sanções vão de multas e fechamento do estádio a exclusão e mais medidas severas. Cabem aos órgãos judiciais da Conmebol avaliar o caso e impor ou não as punições, que podem ser cumulativas para uma mesma infração (confira abaixo).

Após mais de uma hora de paralisação, o jogo foi cancelado pela Conmebol. A partida estava empatada por 1 a 1, e a Universidad de Chile ia se classificando por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Santiago. A Conmebol seguirá o protocolo para casos como esse e abrirá um procedimento disciplinar, assim como ocorreu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito durante o duelo pela Libertadores contra o Fortaleza, em Santiago, que foi interrompido.

Punições possíveis pela briga

Advertência;

Repreensão;

Multa (não inferior a US$ 100);

Devolução dos prêmios;

Retirada de título;

Realização de serviços comunitários através do futebol.

Obrigação de jogar um ou vários jogos a portas fechadas ou com um número

limitado de espectadores;

Fechamento parcial do estádio;

Proibição de disputar um ou vários jogos num determinado estádio;

Obrigação de disputar um ou mais jogos em campo neutro;

Obrigação de disputar um ou mais jogos em um terceiro país;

Anulação do resultado de uma partida;

Determinação do resultado de uma partida;

Repetição do jogo;

Proibição de venda e/ou compra de entradas;

Redução de pontos;

Retirada ou cancelamento de licença;

Desclassificação de competições em andamento e/ou exclusão de competições futuras;

Implementação de um plano de prevenção;

Retenção de ingressos em competições da CONMEBOL;

Proibição de inscrição de novos jogadores em competições da CONMEBOL;

Restrição ao número de jogadores que um clube pode inscrever para participar de competições da CONMEBOL.

*Segundo os Artigos 6 e 12 do Código Disciplinar da Conmebol

A barbárie na arquibancada

Confusão paralisou Independiente x Universidad Chile, jogo da Sul-Americana Imagem: Alejandro PAGNI / AFP

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores das duas equipes atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse —eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o jornal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

Cerca de 90 torcedores da equipe chilena foram detidos pelas autoridades, e dez estão feridos —dois deles, gravemente.