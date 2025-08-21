Babi Domingos e Geovanna Santos avançam à final no Mundial de Ginástica

Geovanna Santos e Barbara Domingos estão classificadas para a final no individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica e brigam por uama medalha inédita para o Brasil. É a primeira vez na história que o país tem duas ginastas nesta etapa.

A decisão será amanhã (22). O torneio acontece na Arena 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que uma cidade de um país da América do Sul é sede da competição.

O melhor resultado do Brasil até hoje foi em 2023, na Espanha, quando Babi ficou na 11ª colocação — ela também alcançou a final em 2021, no Japão.

Na edição do Rio, Geovanna alcançou 83.500 e avançou na 13ª colocação, enquanto Babi fez 82.500 e ficou na 15ª posição.

No primeiro dia de torneio, foram feitas as séries de bola e arco, enquanto hoje (21) foram de fita e maças. Integrantes do Grupo B, as brasileiras foram as primeiras a se apresentar neste segundo dia de Mundial.

Barbara Domingos em apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica Imagem: Ivan Carvalho/ CBG

"Encerrrei minha participação muito feliz. O sentimento é so gratidão por tudo o que fiz dentro de quadra, por ter entrado com toda minha garra. Acredito, sim, que possamos melhorar as notas. É focar, ter cabeça no lugar, porque estamos brigando por uma vaga na final do individual geral", disse Geovanna, mais cedo

"A minha avaliação de hoje é que fui muito forte e resiliente até o final. Sei que as maças não saíram como eu gostaria, mas levo grandes aprendizados dessa série. A experiência mostrou minha força e resiliência, e que consegui superar as dificuldades nas maças para voltar com tudo na fita" comentou Babi após concluir sua participação nas classificatórias do individual", apontou Babi

A alemã Darja Varfolomeev, ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. liderou o ranking do individual geral, com 92.850.

HISTÓRICO! 🌟📣🇧🇷😍

Pela primeira vez na história o Brasil terá DUAS atletas na Final Individual Geral de um Mundial de Ginástica Rítmica! E, claro, isso só poderia acontecer em casa, no MAIOR CAMPEONATO MUNDIAL DA HISTÓRIA! 🥹🫶🏼



Geovanna Santos (13ª colocada) e Barbara Domingos… pic.twitter.com/1fsiyd6INi -- Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 22, 2025

Logo atrás veio a ucraniana Taisiia Onofriichuk, com 90.150 e a bulgada Stiliana Nikolova, com 88.800. Bronze nas Olimpíadas, a italiana Sofia Raffaeli ficou em quarto, com 87.350 pontos.

Fora das finais por aparelhos

As brasileiras, por outro lado, ficaram fora das finais por aparelhos, disputadas pelas oito melhores em cada um deles.

Geovanna Santos conseguiu 28.400 pelo arco, 27.600 nas maças, 27.500 na bola e 26.800 na fita — esta última, foi descartada somatório. Ela terminou em 10ª colocação na bola e no arco.

Babi Domingos fez 28.350 no arco, 27.250 na bola, 27.200 na fita, e os 25.150 nas maças foi descartada. Ela ficou em 10º lugar na fita.

Veja a pontuação das brasileiras

Geovanna Santos

- Individual geral: 83.500 (13º - classificada para final)

- ⁠Maças: 27.600 (17°)

- ⁠Fita: 26.800 (44°)

- ⁠Bola: 27.500 (10°)

- ⁠Arco: 28.400 (10°)



Babi Domingos

- Individual geral: 82.500 (15º - classificada para final)

- ⁠Maças: 25.150 (12º)

- ⁠Fita: 27.200 (10º)

- ⁠Bola: 27.250 (12º)

- ⁠Arco: 28.350 (11º)