Atlético-MG encara Godoy Cruz com tabu e vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Na busca de manter vivo o sonho de mais um título internacional, o Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Godoy Cruz, às 19h, no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa sul-americana.

No primeiro confronto, disputado na Arena MRV, o time mineiro venceu por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate na Argentina para avançar às quartas de final. Já o Godoy Cruz terá de vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga. Caso os argentinos triunfem por um gol de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis.

As equipes se enfrentaram três vezes na história, sempre por competições continentais. O Atlético-MG leva vantagem com duas vitórias e um empate. Na única vez em que jogaram na Argentina, houve igualdade no placar. Em Belo Horizonte, o time brasileiro venceu os dois jogos.

O Atlético-MG vem de derrota por 3 a 1 para o Grêmio no Brasileirão, mas confia na vantagem construída no jogo de ida. O técnico Cuca terá desfalques importantes: além do zagueiro Lyanco, lesionado, o time não contará com Bernard, Saravia, Patrick, Cadu e Caio Maia, todos no departamento médico.

A tendência é que Iván Román forme dupla de zaga com Junior Alonso. Além disso, a direção confirmou a saída de Igor Rabello, negociado com o Fluminense, e que não estará à disposição.

Já o Godoy Cruz terá força quase máxima. Entretanto, o time argentino chega pressionado após perder por 4 a 2 para o River Plate no Campeonato Argentino. O técnico Walter Ribonetto, que assumiu o cargo há pouco tempo, ainda busca a estabilidade do time e aposta no fator casa para tentar surpreender os brasileiros.