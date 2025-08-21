Topo

Atlético-MG elimina o Godoy Cruz e encara o Bolívar nas quartas da Sul-Americana

21/08/2025 20h58

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG venceu o Godoy Cruz por 1 a 0 e se classificou às quartas de final da Copa Sul-Americana com agregado de 3 a 1. O gol mineiro marcado no Estádio Feliciano Gambarte foi marcado por Natanael, no início do segundo tempo.

Agora, com a classificação, o Galo enfrenta, nas quartas de final, o Bolívar. Os bolivianos bateram o Cienciano, do Peru, pelo placar agregado de 4 a 0. Os argentinos, eliminados, se despedem da competição internacional na competição internacional.

O Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time comandado por Cuca visita o São Paulo no domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 22ª rodada da competição nacional. O Godoy Cruz, por sua vez, às 17h da próxima segunda-feira (25), recebe o Vélez, no Estádio Feliciano Gambarte, pelo Campeonato Argentino.

Godoy Cruz x Atlético-MG: o jogo

Primeiro tempo

O duelo começou agitado, com o Godoy Cruz quase abrindo o placar logo aos dois minutos após toque no braço de Vitor Hugo, mas o pênalti marcado foi anulado pelo VAR. O jogo demorou a engrenar, e as chances ficaram concentradas em finalizações de fora da área e cruzamentos perigosos.

Aos 21 minutos, Nicolás Fernández arriscou de fora da área, e Everson defendeu com segurança. Santino Andino também criou perigo aos 28, obrigando o goleiro do Atlético-MG a uma intervenção à queima-roupa. Antes do intervalo, Auzmendi tentou finalizar em cobrança de lateral, mas Everson garantiu que o primeiro tempo terminasse sem gols, mantendo o 0 a 0.

Segundo tempo

A etapa final começou com pressão do Atlético-MG, e o gol saiu logo aos dois minutos. Após uma sequência de lances na área do Godoy Cruz, Natanael ficou com a sobra e finalizou de primeira, sem chances para o goleiro, garantindo a vitória do Galo.

O restante do segundo tempo teve diversas tentativas de reação do Godoy Cruz e algumas oportunidades para o Atlético, com destaque para finalizações de Pol Fernández e Rony, mas sem alteração no placar. No apagar das luzes, Montoya acertou o rosto de Alan Francoe deixou o time argentino com apenas dez em campo.

