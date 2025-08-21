Atlético-MG bate Godoy Cruz e pega o Bolívar na altitude de La Paz nas quartas da Sul-Americana

O Atlético-MG confirmou seu bom momento no mata-mata e garantiu sua participação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Defendendo a vantagem da ida por 2 a 1, o time mineiro voltou a vencer o Godoy Cruz-ARG, desta vez pelo placar de 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Feliciano Gambarte, e agora encara o Bolívar na altitude de La Paz, na próxima fase. O gol na Argentina foi marcado por Natanael.

O adversário, já conhecido, havia passado pelo Cienciano-PER. O primeiro duelo será no estádio Hernando Silles, em uma altitude de 3.637 metros acima do nível do mar, e a decisão ocorre em Belo Horizonte. As datas ainda serão divulgadas pela Conmebol.

O Atlético-MG começou o duelo levando um susto. Com quatro minutos, o árbitro apontou pênalti por toque no braço de Vitor Hugo. Prontamente, o VAR entrou em ação e o chileno voltou atrás da sua decisão, muito comemorada pelos atleticanos. Mesmo assim, o time de Cuca pouco conseguiu ter a posse de bola e ficou refém de jogadas individuais de Hulk, duplamente marcado.

O Godoy Cruz era quem dominava a partida, obrigando o goleiro Everson a intervir pelo menos em duas oportunidades, em chute à queima roupa de Santino e outra do atacante de fora da área. Refém de seu principal escape no setor ofensivo, o Atlético-MG tentou explorar a velocidade de Rony e Cuello, porém sem sucesso de ambos, faltando capricho nas decisões. Na reta final, o time argentino voltou a assustar com Auzmendi, mas Everson defendeu sem dar rebote.

O Atlético-MG voltou do intervalo com a proposta de ter mais a posse de bola e conseguiu êxito. Após bate e rebate, Natanael pegou a sobra na entrada da área e finalizou forte, cruzado, para marcar um belo gol, aos dois minutos, dando a tranquilidade que o time tanto buscava. O gol obrigou o Godoy Cruz a sair ainda mais para o jogo e forçar as jogadas, facilitando a vida da defesa brasileira.

Ao mesmo tempo que ditava o ritmo, o time brasileiro passou a aproveitar os espaços e armar contra-ataques. Na reta final, o time argentino colocou cinco atacantes em campo e abusou ainda mais do jogo aéreo. Fazendo uma boa leitura, Cuca promoveu a entrada de jogadores defensivos, neutralizando a principal arma adversária, e terminou a partida com um jogador a mais, após a expulsão de Montoya nos acréscimos, conduzindo sem sustos a classificação.