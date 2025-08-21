Associação de tênis identifica mais de 162 mil comentários abusivos em 1º ano de serviço de proteção

Por Shrivathsa Sridhar

BENGALURU (Reuters) - Os principais jogadores do circuito masculino de tênis foram protegidos de mais de 162 mil comentários nas redes sociais que continham abusos "graves" durante o primeiro ano da iniciativa ATP Safe Sport, impulsionada por Inteligência Artificial, informou o órgão regulador do esporte na quinta-feira.

As mensagens abusivas, que tinham como alvo 245 jogadores, foram identificadas e ocultadas em tempo real, enquanto o sistema escaneava mais de 3,1 milhões de comentários em busca de conteúdo digital prejudicial após seu lançamento em julho de 2024.

"O Safe Sport cria um ambiente online mais saudável, livre de comentários de ódio e mensagens negativas", disse o sérvio Dusan Lajovic, membro do Conselho Consultivo de Jogadores da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

"Dessa forma, minha presença na mídia social é definida por quem eu sou, não pelo meu desempenho na quadra."

Os tenistas, como muitos atletas, muitas vezes têm que lidar com a ira de agressores anônimos online. Um estudo conduzido pelos órgãos dirigentes do esporte mostrou no ano passado que muitos dos agressores eram apostadores furiosos.

A ex-número três do mundo Elina Svitolina disse este mês, após sua derrota para Naomi Osaka em Montreal, que havia sido inundada com abusos e ameaças de morte, e culpou os apostadores insatisfeitos pelo comportamento "vergonhoso".

Os jogadores do circuito masculino também estão sujeitos a insultos e o diretor de proteção da ATP, Andrew Azzopardi, disse que o Safe Sport mudou fundamentalmente a forma como sua organização protegeu os atletas online no último ano.

"Mais de um em cada 10 comentários nas publicações dos jogadores eram abusivos, chegando a 50% em casos extremos. Embora não elimine o abuso da noite para o dia, é nossa primeira linha de defesa", afirmou Azzopardi.

"Proteger o bem-estar dos jogadores é um compromisso de longo prazo."

Durante o primeiro ano do Safe Sport, as autoridades encaminharam mais de 3.300 comentários, identificaram 68 perpetradores e iniciaram 28 encaminhamentos para aplicação da lei.

Além das mídias sociais, a iniciativa, que atualmente abrange os 250 melhores jogadores de simples e os 50 melhores jogadores de duplas, também dará suporte aos atletas que enfrentam ameaças por email, falsificação de identidade, deepfakes e golpes.