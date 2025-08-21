Arthur Cabral admite atuação ruim do Botafogo em eliminação: "Não foi um bom dia"

O Botafogo deu adeus a Libertadores nesta quinta-feira. Os alvinegros perderam para a LDU, em Quito, por 2 a 0 e viram a vantagem de um gol obtida na ida ser despachada. O atacante Arthur Cabral admitiu que os cariocas não tiveram boa atuação e pregou foco nas próxima competições.

"Faltou todo mundo, não só meio, ataque ou defesa. Não foi um bom dia. É tirar de aprendizado para evoluir e brigar pelos títulos que ainda podemos conquistar na temporada" disse Arthur Cabral, após a eliminação.

O jogador destacou que o Botafogo só conseguiu ter alguma objetividade no ataque após sofrer o segundo gol.

"Depois que a gente sofreu o segundo gol, nos expusemos mais e conseguimos criar algumas oportunidades", finalizou Arthur Cabral.

O Botafogo passa a focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Os alvinegros voltam a campo neste domingo, quando encaram o Juventude, em Caxias do Sul, pela Série A.

Fim de jogo: LDU 2 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/d4dXAgSRBJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 21, 2025

Os equatorianos abriram o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Villamil aproveitou um corte errado da defesa do Botafogo e finalizou para a rede. O time carioca tentou reagir, mas a LDU dominou a maior parte da primeira etapa, levando perigo com finalizações de Cornejo, Alzugaray e Ramirez, e mantendo a vantagem mínima até o intervalo.

No segundo tempo, a LDU ampliou aos 14 minutos, com Alzugaray cobrando pênalti marcado após toque de mão de Marlon Freitas. O Botafogo teve dificuldade para criar oportunidades, errando passes e sofrendo pressão em diversos momentos, embora tenha contado com uma boa defesa de Danilo no início da etapa final. A expulsão de Mina, da LDU, ainda deu chance para o Glorioso tentar atacar nos minutos finais, mas os equatorianos se fecharam bem e garantiram a vitória por 2 a 0, conquistando a classificação para enfrentar o São Paulo nas quartas de final.