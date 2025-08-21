Topo

Arsenal dá chapéu em rival e acerta a contratação de Eberechi Eze

21/08/2025 17h55

O Arsenal conseguiu chegar a um acordo com o Crystal Palace pela contratação de Eberechi Eze, de 27 anos. A transferência do meia irá custar 60 milhões de libras (R$ 440 milhões) aos cofres do clube londrino, que trouxe o atleta em decorrência da lesão de Havertz. A informação foi divulgada por Fabrizio Romano.

Para contratar Eze, o Arsenal teve que atravessar as negociações do atleta com o seu maior rival, o Tottenham. O jogador estava muito próximo do Spurs, mas, ao saber do interesse da equipe comandada por Mikel Arteta, deu preferência à proposta dos Gunners.

Na tarde desta quinta-feira, inclusive, o meia ficou de fora da partida entre Crystal Palace e Fredikstad, pela Liga Conferência.

Na última temporada, Eze defendeu o Palace em 43 partidas, anotou 15 gols e deu 11 assistências pela equipe. Este foi o seu melhor desempenho em números ao longo de toda a sua carreira.

