Topo

Esporte

OPINIÃO

Arnaldo aponta caminhos para São Paulo render mais na Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL

21/08/2025 17h14

Após superar o Atlético Nacional com dois empates e vitória nos pênaltis, o São Paulo tem boas possibilidades de apresentar um futebol melhor nas quartas de final da Copa Libertadores, apontou Arnaldo Ribeiro, na Live do Clube.

O time paulista conhece hoje o adversário na próxima fase, que sai do duelo entre LDU (EQU) x Botafogo, às 19h (de Brasília), em Quito. Os cariocas venceram o jogo de ida por 1 a 0 e têm a vantagem do empate.

O São Paulo sai fortalecido, evidentemente, em termos de confiança e, para mim, com uma evidente margem de melhora até o próximo confronto. Imagina-se que o calendário dê mais tempo para treino, recuperação, descanso e possibilidade de retornos de jogadores importantes e de outros que estão sendo contratados. Em tese, o São Paulo das quartas vai ser mais forte que o São Paulo das oitavas.
Arnaldo Ribeiro

Relacionadas

'Deixou chegar, é problema': Alicia avalia chances do SPFC na Libertadores

Comissão do fair play tenta captar realidade dos clubes e 'sem filtros'

Print vazado no São Paulo acentua racha entre Morumbi x Barra Funda

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Chileno que caiu da arquibancada durante confusão está vivo, diz embaixador

Clubes da Premier League batem recorde de gastos em janela de transferências

São Paulo ainda pode ter o 'verdadeiro Lucas'? Comentaristas debatem

Grêmio encaminha o retorno de Arthur Melo após sete anos

Transmissão ao vivo de Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir

Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo pela Libertadores: veja onde assistir

Organizada do Inter cobra elenco e diretoria após eliminação: "A paz acabou"

Independiente vai à Conmebol e deseja punição a chilenos por barbárie

Arnaldo aponta caminhos para São Paulo render mais na Libertadores

Fora de casa, Fiorentina vence o Polissya pelos playoffs da Liga Conferência

MPSP denuncia vice-prefeito de Rio Preto por ofensas racistas a segurança do Palmeiras