Arnaldo aponta caminhos para São Paulo render mais na Libertadores

Após superar o Atlético Nacional com dois empates e vitória nos pênaltis, o São Paulo tem boas possibilidades de apresentar um futebol melhor nas quartas de final da Copa Libertadores, apontou Arnaldo Ribeiro, na Live do Clube.

O time paulista conhece hoje o adversário na próxima fase, que sai do duelo entre LDU (EQU) x Botafogo, às 19h (de Brasília), em Quito. Os cariocas venceram o jogo de ida por 1 a 0 e têm a vantagem do empate.

O São Paulo sai fortalecido, evidentemente, em termos de confiança e, para mim, com uma evidente margem de melhora até o próximo confronto. Imagina-se que o calendário dê mais tempo para treino, recuperação, descanso e possibilidade de retornos de jogadores importantes e de outros que estão sendo contratados. Em tese, o São Paulo das quartas vai ser mais forte que o São Paulo das oitavas.

Arnaldo Ribeiro

