Apresentados no Fluminense, Acosta admite nível mais alto no Brasil e Moreno espera seguir os passos de Arias

21/08/2025 14h02

O Fluminense apresentou nesta quinta-feira os meias Luciano Acosta e Santiago Moreno, novos reforços da equipe para o restante da temporada. Acosta, argentino de 31 anos, admitiu que há uma diferença no nível técnico entre o futebol brasileiro e o norte-americano, onde estava atuando.

"Sim. As ligas são muito diferentes, inclusive até no sistema de jogo. Aqui é mais difícil, tem mais jogos. Mas, tanto eu, quanto o Santi, estamos treinando muito para logo estarmos preparados", disse Acosta.

Além disso, o meia argentino admitiu que a recente campanha do Flu na Copa do Mundo de Clubes influenciou em sua vinda ao Brasil.

"Sim, como argentino, gostava muito de assistir futebol brasileiro. A imagem do Flu por lá ficou muito boa após o Mundial e isso também pesou muito para mim, principalmente vendo a maneira do time de jogar. Isso me impulsionou a vir para cá", falou ele.

Acosta, que já estreou pelo Fluminense, fez 23 jogos em 2025 com o FC Dallas, onde marcou sete gols e deu uma assistência.

Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Santiago Moreno seguindo os passos de Jhon Arias

Por sua vez, o colombiano Santiago Moreno, que também veio da MLS, revelou o desejo de seguir os passos do compatriota Jhon Arias no Fluminense. O jogador de 25 anos admitiu que possui o sonho de ir à Europa, mas que, por agora, está focado em ir bem no Tricolor Carioca.

"Ele é um compatriota muito querido. Espero que eu também consiga realizar esse sonho de jogar na Europa. Porém, por agora, quero fazer as coisas certas aqui no Fluminense. Estou muito feliz por ele e por essa oportunidade. Quero mostrar que tenho muito a dar pelo clube", disse Moreno.

Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

