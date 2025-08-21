Topo

Esporte

Após nove jogos, Santos é o segundo pior mandante do Brasileirão

21/08/2025 06h00

A situação do Santos no Campeonato Brasileiro não é nada agradável. Após a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0 no último domingo, o torcedor do Peixe já está com medo de presenciar um segundo rebaixamento do clube, assim como em 2023.

Atualmente, após 19 jogos, o Santos tem 21 pontos no Brasileirão, apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O baixo rendimento do Peixe na competição se deve muito pelo seu péssimo desempenho como mandante.

Mandante ruim

Dos 27 pontos possíveis que o Santos disputou atuando como mandante, apenas 11 foram conquistados. Isso deixa o Alvinegro Praiano como o segundo pior mandante no Campeonato Brasileiro até aqui, na frente apenas do Sport. Em casa, o Peixe tem três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Se em casa as coisas não estão boas, como visitante elas estão piores ainda. Em dez jogos como visitante, o Santos um terço dos pontos possíveis, com seis derrotas e um empate nesta condição.

Buscando melhorar na competição, o Santos está de olho em seu próximo desafio no Brasileirão. Neste domingo, o Peixe visitará o Bahia, às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do torneio. O time de Neymar e companhia ainda está sem treinador após a demissão de Cléber Xavier.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Caio Borralho analisa possíveis rivais de Chimaev e destaca suas vantagens

Executivo da base do Corinthians fica sob pressão e pode ser reavaliado após eleição

São Paulo não vence o Atlético-MG, próximo adversário no Brasileiro, há quase cinco anos

Após nove jogos, Santos é o segundo pior mandante do Brasileirão

Palmeiras x Universitario: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Print vazado no São Paulo acentua racha entre Morumbi x Barra Funda

Presidente do Talleres detona Corinthians por dívida: 'Tem que cair'

Game oficial da NFL tem música de artista brasileiro pela primeira vez

Meio-campo do Fla se reinventa após lesões com 'europeus' Jorginho e Saúl

Ginasta boliviana que se apresentou com 'Romaria' quer cidadania brasileira

Contrato com a Betano casa com plano do Flamengo de exposição no exterior