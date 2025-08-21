Após nove jogos, Santos é o segundo pior mandante do Brasileirão

A situação do Santos no Campeonato Brasileiro não é nada agradável. Após a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0 no último domingo, o torcedor do Peixe já está com medo de presenciar um segundo rebaixamento do clube, assim como em 2023.

Atualmente, após 19 jogos, o Santos tem 21 pontos no Brasileirão, apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O baixo rendimento do Peixe na competição se deve muito pelo seu péssimo desempenho como mandante.

O Santos voltou às atividades nesta terça-feira. pic.twitter.com/vBhDRCz8bn ? Santos FC (@SantosFC) August 19, 2025

Mandante ruim

Dos 27 pontos possíveis que o Santos disputou atuando como mandante, apenas 11 foram conquistados. Isso deixa o Alvinegro Praiano como o segundo pior mandante no Campeonato Brasileiro até aqui, na frente apenas do Sport. Em casa, o Peixe tem três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Se em casa as coisas não estão boas, como visitante elas estão piores ainda. Em dez jogos como visitante, o Santos um terço dos pontos possíveis, com seis derrotas e um empate nesta condição.

Buscando melhorar na competição, o Santos está de olho em seu próximo desafio no Brasileirão. Neste domingo, o Peixe visitará o Bahia, às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do torneio. O time de Neymar e companhia ainda está sem treinador após a demissão de Cléber Xavier.