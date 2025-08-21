Após cinco jogos, números de Saúl animam torcida do Flamengo; veja

Recém-chegado ao Flamengo, o espanhol Saúl Ñíguez começa a dar sinais de adaptação rápida ao futebol brasileiro. O volante participou de cinco jogos, sendo titular em dois, e já demonstra regularidade em números que chamam atenção.

Ao todos, segundo o Sofascore, são 200 ações com a bola, 126 passes certos em 149 tentados (85% de aproveitamento), além de oito desarmes e 14 recuperações de posse, atributos que reforçam sua importância no equilíbrio do meio-campo rubro-negro.

Ofensivamente, o espanhol também mostra recursos. Já acumulou três passes decisivos e seis finalizações, embora apenas uma delas tenha ido no alvo. Sua contribuição direta em gols ainda não aconteceu, mas a sua entrega e a qualidade na saída de bola fazem dele peça valiosa para o técnico Filipe Luís.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, que garantiu a classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores, Saúl voltou a ter papel ativo. O camisa 8 quase marcou de cabeça no início do segundo tempo, obrigando Rochet a fazer grande defesa.

O crescimento de Saúl se encaixa no momento positivo do Flamengo. Depois da vitória em Porto Alegre, os cariocas terão pela frente o Estudiantes, tetracampeão continental, nas quartas de final. A ida será no Maracanã, enquanto a volta acontece em La Plata, em setembro.