Antes de semifinal, Corinthians bate Realidade Jovem pelo Paulista Feminino

21/08/2025 17h03

O Corinthians venceu o Realidade Jovem por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista Feminino. Com o triunfo, as Brabas chegaram à sexta vitória consecutiva na temporada. Ivana Fuso, Juliana e Thais Regina anotaram os gols do Timão no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP).

Desta maneira, o Corinthians mantém a vantagem na liderança do Estadual e vai a 18 pontos, cinco de diferença para o vice-líder Palmeiras. O Realidade Jovem, por sua vez, amarga a lanterna na oitava posição, com um ponto.

O próximo compromisso das Brabas será contra o São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro. O clássico está marcado para este domingo, às 10h30 (de Brasília), no Pacaembu. Já o Realidade Jovem visita o Palmeiras na próxima quinta-feira, pelo Paulista, às 19h, na Arena Barueri.

Os gols do jogo

O Timão inaugurou o marcador com dois minutos de jogo. Robledo fez jogada individual pela esquerda e entrou na área para finalizar. A defensora travou a batida e a bola sobrou para Ivana Fuso, que estufou as redes de Mell Beatriz.

Já aos 25, Eudimilla ajeitou para Juliana a poucos metros do meio de campo. A camisa 15, então, conduziu e bateu no ângulo para ampliar.

Aos 41 minutos da primeira etapa, Eudimilla levantou na área em cobrança de falta, Thais Regina venceu no alto e testou com precisão para marcar o terceiro do Alvinegro.

