Ancelotti lamenta 'gol evitável' e queda do Botafogo: 'Dói muito, mas temos objetivos adiante'

Davide Ancelotti não escondeu sua frustração com a eliminação precoce do atual campeão Botafogo ainda nas oitavas de final da Libertadores. Na visão do treinador italiano, o time não conseguiu implementar a tática de "correr pouco" e ainda pagou caro por sofrer um gol "inevitável" logo no começo.

"Viemos tentando uma estratégia de evitar dar metros corridos. No final o que tínhamos de fazer no meu plano de partida era correr pouco, correr menos. Tratamos a partida para correr pouco, porque se fazemos uma partida aqui para correr, vamos perder", lamentou o treinador.

"Nós saímos também porque tomamos um gol com sete minutos. Era um gol evitável. Isso é futebol, as coisas passam, os horrores acontecem, mas temos de seguir. Dói muito, agora é momento de estarmos tristes e decepcionados e amanhã momento de pensar que teremos muitos objetivos adiante, uma grande partida já no domingo", afirmou, já mudando o foco para o Brasileirão, no qual visita o Juventude no Alfredo Jaconi.

Apesar de lamentar a queda, Ancelotti admitiu que os equatorianos mereceram a vaga. "É muito difícil (enfrentar a LDU), uma equipe muito vertical, muito forte fisicamente, que defende junto e, ao final, soube aproveitar a vantagem de jogar em seu campo", disse. Em sua visão, fazer apenas 1 a 0 no Engenhão custou caro. "No Rio merecemos ganhar por mais de um gol, não fizemos e não temos nada do que reclamar, a LDU mereceu passar."

O filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ainda explicou que imaginava sofrer a enorme pressão ocorrida no primeiro tempo, mas esperava segurar os equatorianos com a escalação de três volantes, justamente o que custou o emprego do antecessor Renato Paiva no Mundial de Clubes diante do Palmeiras - eliminado com derrota por 1 a 0.

"O domínio da primeira parte estava bastante previsto para o plano de jogo que fizemos. Esperávamos defender mais os costados e a área desta superioridade. Sabia dos cruzamentos, e aí eles tiveram um domínio que tentamos acertar no intervalo. Mudamos o sistema, jogadores, mas veio o pênalti (por toque de mão na bola) e não podemos controlar tudo. Tentamos valorizar a área, mas não conseguimos fazer."

Depois de um 2024 festivo e de conquistas, o Botafogo volta as atenções ao Brasileirão - está na quinta colocação - e na Copa do Brasil, na qual encara o arquirrival Vasco nas quartas de final.