Alan Patrick admite falhas e comenta vaias da torcida após queda do Inter na Libertadores

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, o Internacional recebeu o Flamengo no Beira-Rio, foi superado por 2 a 0 (agregado de 3 a 0) e se despediu da competição. Após a partida, Alan Patrick admitiu que a equipe gaúcha cometeu falhas no jogo e comentou as vaias da torcida colorada após o apito final.

"O torcedor está no direito dele. Tentamos, dentro das nossas características, nos impor em casa, mas acabou faltando algo da nossa parte diante de uma equipe de qualidade como o Flamengo", disse à TV Globo.

"Agora é ter a cabeça no lugar. Claro que ficamos frustrados junto com o nosso torcedor. É difícil encontrar as palavras após uma eliminação dentro de casa, mas precisamos rever algumas coisas. É necessário fazer mais para competir nesse nível", completou.

Com a eliminação, o Internacional passa a concentrar todas as atenções no Campeonato Brasileiro, já que também havia se despedido da Copa do Brasil nas oitavas de final, diante do Fluminense. No torneio de pontos corridos, a equipe comandada por Roger Machado soma 24 pontos e ocupa a 12ª colocação.

De olho em uma reação para entrar na briga pelo G6, o Colorado volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, pela 22ª rodada.