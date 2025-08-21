Abel monta Palmeiras com três zagueiros para enfrentar o Universitario; veja escalações

O Palmeiras está escalado com três zagueiros para enfrentar o Universitario-PER, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Especulava-se que Abel Ferreira pudesse escalar um time com muitas modificações devido à vantagem construída por 4 a 0 no jogo de ida, em Lima. Contudo, apesar das mudanças, como os três zagueiros, o treinador manda a campo um time com maioria titular.

A escalação do Palmeiras é, portanto: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Micael; Giay, Emiliano Martínez, Allan, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Verdão tem como desfalques o meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis), além dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). O último a virar baixa foi Ramón Sosa, com mialgia.

Do outro lado, o Universitario, do técnico Jorge Fossati, tem a seguinte escalação: Britos; Inga, Santamaría, Di Benedetto e Polo; Carabalí, Castillo e Pérez Guedes; Concha, Vélez e Churín.

O treinador só não poderá contar com o zagueiro Riveros, que foi expulso no jogo de ida, logo no início do segundo tempo, e cumprirá suspensão automática.

Na jogo de ida, na última semana, o Palmeiras goleou o Universitario por 4 a 0, com gols de Gustavo Gómez, Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque.

Quem apita?

Piero Maza (CHI) apita a partida, auxiliado por Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI). Rodrigo Carvajal, também do Chile, fica no comando do VAR.

As campanhas na fase de grupos

Palmeiras e Universitario fizeram campanhas distintas na primeira fase da Libertadores. De um lado, o Palmeiras avançou com 100% de aproveitamento, encerrando a primeira fase na liderança do Grupo G, com 18 pontos, dono da melhor campanha geral.

O Universitario, por sua vez, avançou às oitavas da Libertadores como vice-líder do Grupo B, com oito pontos, quatro a menos que o River Plate. Foram duas vitórias, duas derrotas e dois empates.