1º dia do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio tem abertura e bom desempenho de brasileiras

Começou na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, a 41ª edição do Mundial de Ginástica Rítmica. O torneio está sendo realizado pela primeira vez em solo sul-americano.

A programação teve início no período da manhã, com as classificatórias individuais de arco e bola que contaram com apresentações de 25 ginastas, em duas séries cada.

Posteriormente, o espaço recebeu a cerimônia de abertura do Mundial, que contou com participação da bateria Vidouro, tradicional escola de samba carioca. O grupo entoou clássicos como Aquarela do Brasil" (João Gilberto), "É Hoje" (União da Ilha, 1984), "Aquarela Brasileira" (Silas de Oliveira) e "País Tropical" (Jorge Ben), enquanto as bandeiras dos países participantes eram apresentadas.

Após a execução do hino nacional, Ricardo Resende, presidente do Comitê Organizador Local, realizou o discurso de boas-vindas.

"Hoje tivemos um dia histórico, que ficará marcado na ginástica brasileira e mundial. O Rio de Janeiro se tornou a capital da ginástica rítmica. Mostramos que ela é universal e deve estar em cada canto. Muitos chamaram de loucura, outros de desafio, e hoje chamamos de realidade. Agradeço aos patrocinadores, em especial às Loterias Caixa e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à FIG e aos meus amados colaboradores da CBG. Sejam bem-vindos ao que nos move e nos guia: o maior e melhor Mundial da história", afirmou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Conf. Brasileira de Gina?stica (@cbginastica)

Brasileiras vão bem em estreia

As brasileiras Geovana Santos e Bárbara Domingos realizaram suas primeiras apresentações no Mundial. Elas se apresentaram nas classificatórias de arco e bola com o Grupo B, que também contou com a campeã olímpica Darja Varfolomeev.

Geovana, inicialmente, alcançou 27.500 pontos ao som de "My Heart Will Go On", de Celine Dion, trilha do filme Titanic. Depois, com o arco, se apresentou ao som de "Ambition", somando 28.400 pontos. Ao todo, ela fechou o dia com 55.900 pontos, na 10ª colocação.

Já Bárbara fez 27.250 pontos na primeira apresentação, ao som By My Side", da banda australiana INXS . Em seguida, com a música "Circle of Life", da trilha de O Rei Leão, marcou 28.350 pontos. Ela ficou na 12ª posição, com 55.600 pontos.

Darja Varfolomeev confirmou seu favoritismo, tirou as duas maiores notas do dia e lidera a classificação geral, com 60.950 pontos. As 18 melhores ginastas avançam às finais do individual, enquanto as decisões por aparelho são compostas pelas oito primeiras em cada prova.