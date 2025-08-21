Topo

Esporte

1º dia do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio tem abertura e bom desempenho de brasileiras

21/08/2025 08h46

Começou na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, a 41ª edição do Mundial de Ginástica Rítmica. O torneio está sendo realizado pela primeira vez em solo sul-americano.

A programação teve início no período da manhã, com as classificatórias individuais de arco e bola que contaram com apresentações de 25 ginastas, em duas séries cada.

Posteriormente, o espaço recebeu a cerimônia de abertura do Mundial, que contou com participação da bateria Vidouro, tradicional escola de samba carioca. O grupo entoou clássicos como Aquarela do Brasil" (João Gilberto), "É Hoje" (União da Ilha, 1984), "Aquarela Brasileira" (Silas de Oliveira) e "País Tropical" (Jorge Ben), enquanto as bandeiras dos países participantes eram apresentadas.

Após a execução do hino nacional, Ricardo Resende,  presidente do Comitê Organizador Local, realizou o discurso de boas-vindas.

"Hoje tivemos um dia histórico, que ficará marcado na ginástica brasileira e mundial. O Rio de Janeiro se tornou a capital da ginástica rítmica. Mostramos que ela é universal e deve estar em cada canto. Muitos chamaram de loucura, outros de desafio, e hoje chamamos de realidade. Agradeço aos patrocinadores, em especial às Loterias Caixa e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à FIG e aos meus amados colaboradores da CBG. Sejam bem-vindos ao que nos move e nos guia: o maior e melhor Mundial da história", afirmou.

Brasileiras vão bem em estreia

As brasileiras Geovana Santos e Bárbara Domingos realizaram suas primeiras apresentações no Mundial. Elas se apresentaram nas classificatórias de arco e bola com o Grupo B, que também contou com a campeã olímpica Darja Varfolomeev.

Geovana, inicialmente, alcançou 27.500 pontos ao som de "My Heart Will Go On", de Celine Dion, trilha do filme Titanic. Depois, com o arco, se apresentou ao som de "Ambition", somando 28.400 pontos. Ao todo, ela fechou o dia com 55.900 pontos, na 10ª colocação.

Já Bárbara fez 27.250 pontos na primeira apresentação, ao som By My Side", da banda australiana INXS . Em seguida, com a música "Circle of Life", da trilha de O Rei Leão, marcou 28.350 pontos. Ela ficou na 12ª posição, com 55.600 pontos.

Darja Varfolomeev confirmou seu favoritismo, tirou as duas maiores notas do dia e lidera a classificação geral, com 60.950 pontos. As 18 melhores ginastas avançam às finais do individual, enquanto as decisões por aparelho são compostas pelas oito primeiras em cada prova.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Violência em jogo da Sul-Americana deixou 10 feridos com gravidade, diz jornal argentino

CBF cobra 'rigor total' da Conmebol após barbárie em jogo na Argentina

Como mensagem vazada e apagada em grupo de WhatsApp escancarou crise na diretoria do São Paulo

Selvageria em jogo da Sul-Americana tem detidos, feridos e envolve até autoridades

Filipe Luís celebra classificação do Flamengo e evita se comparar a Jorge Jesus

Barbárie na Sul-Americana pode causar multas, exclusão e mais punições

Presidente do Chile critica Conmebol após barbárie na Sula: 'Irresponsabilidade'

Belal Muhammad faz pressão por duelo de ex-campeões contra Kamaru Usman

1º dia do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio tem abertura e bom desempenho de brasileiras

Caos em Avellaneda: jogo entre Independiente e Universidad de Chile é cancelado após barbárie

Correção: Bia Haddad desperdiça oportunidades e cai na estreia em Monterrey diante de Bouzkova