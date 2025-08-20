Veja quanto o São Paulo arrecadou com classificação às quartas da Libertadores

Na noite da última terça-feira, o São Paulo conseguiu a tão sonhada classificação às quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor venceu o Atlético Nacional-COL nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal, no jogo de volta das oitavas de final, disputado no Morumbis.

Com a vaga nas quartas de final da Libertadores, o São Paulo faturou uma bolada. Conforme antecipado pela Conmebol, todos os clubes que chegam à tal fase levam o valor de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões na cotação atual). O valor é importante para o clube tricolor, que vive situação delicada no cenário financeiro.

Vale lembrar que o São Paulo já havia arrecadado outras duas quantias. O time levou para cara US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) pela participação na fase de grupos, além de outros quatro bônus de US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão), uma vez que somou quatro vitórias na primeira fase.

Além disso, o clube faturou ainda US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) ao disputar as oitavas de final. No total, portanto, o Tricolor paulista já arrecadou cerca de US$ 7,27 milhões (cerca de R$ 40 milhões na cotação atual).

O São Paulo, ainda, atingiu uma meta esportiva da temporada. O Tricolor tinha colocado as quartas de final como principal objetivo na Libertadores. Após as quedas nas oitavas da Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Paulista, a vaga no torneio continental pode ser considerada um alívio financeiro e esportivo para o clube.

A Libertadores, além de ser o troféu mais importante do continente, também costuma ser visada pelos clubes justamente pelos altos ganhos financeiros. Neste sentido, o São Paulo pode, quem sabe, fazer um bom uso da alta premiação da competição.

Os ganhos do São Paulo podem ser ainda maiores, caso a equipe continue avançando no torneio. Os semifinalistas da Libertadores, por exemplo, levam para casa a premiação de US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões). O vice-campeão faturará US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões), enquanto o grande campeão ganhará US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

Em 2024, o São Paulo registrou um endividamento de quase R$ 1 bilhão - mais precisamente de R$ 968,2 milhões. O Tricolor fechou 2023 com uma dívida de R$ 666,6 milhões. Ao longo de 2024, o clube acabou aumentando seu débito em R$ 301,5 milhões.

Apesar das muitas dificuldades financeiras, Carlos Belmonte prometeu que o São Paulo terminaria 2025 com superávit. O diretor de futebol do clube deu a declaração após a partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro no último dia 9 de agosto.

Animado pela classificação na Libertadores, o São Paulo espera manter o ímpeto no Brasileirão. O Tricolor volta a campo neste domingo para enfrentar o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), também no Morumbis, pela 21ª rodada da competição nacional.

Veja quanto o São Paulo faturou na Libertadores até o momento: