Vasco negocia contratação de ex-Flamengo que está no Crystal Palace
O Vasco negocia a contratação de Matheus França, de 21 anos, revelado pelo Flamengo e que está no Crystal Palace, da Inglaterra.
O que aconteceu
A negociação é para que o meia-atacante chegue por empréstimo. Apesar de não estar sendo aproveitado na Premier League, o clube inglês não quer se desfazer do jovem pois entende que ele ainda possui um potencial de revenda. A informação inicial foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL.
O Vasco já tem conversas avançadas com o staff do jovem, e agora tenta chegar a um acordo com o clube da Premier League.
Matheus França fez toda a sua base no rival Flamengo. O jovem sempre foi tratado como uma grande promessa no Rubro-Negro, mas com uma concorrência forte em sua posição, acabou não tendo tantas oportunidades e foi negociado em agosto de 2023 para o Crystal Palace por 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época).
No total, como profissional, foram 53 partidas, nove gols e uma assistência pela equipe da Gávea. Ele esteve no elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.
Colombiano é anunciado
Paralelamente, o Vasco anunciou ontem a contratação do atacante Andrés Gómez, de 22 anos. O colombiano estava no Rennes, da França, e chega por empréstimo até o fim de junho de 2026.
É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham aonde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito no futebol
Andrés Gómez, ao site oficial do Vasco