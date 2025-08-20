Topo

Esporte

Vasco negocia contratação de ex-Flamengo que está no Crystal Palace

Matheus França é anunciado no Crystal Palace - Reprodução/Crystal Palace
Matheus França é anunciado no Crystal Palace Imagem: Reprodução/Crystal Palace
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

20/08/2025 11h53

O Vasco negocia a contratação de Matheus França, de 21 anos, revelado pelo Flamengo e que está no Crystal Palace, da Inglaterra.

O que aconteceu

A negociação é para que o meia-atacante chegue por empréstimo. Apesar de não estar sendo aproveitado na Premier League, o clube inglês não quer se desfazer do jovem pois entende que ele ainda possui um potencial de revenda. A informação inicial foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL.

O Vasco já tem conversas avançadas com o staff do jovem, e agora tenta chegar a um acordo com o clube da Premier League.

Matheus França fez toda a sua base no rival Flamengo. O jovem sempre foi tratado como uma grande promessa no Rubro-Negro, mas com uma concorrência forte em sua posição, acabou não tendo tantas oportunidades e foi negociado em agosto de 2023 para o Crystal Palace por 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época).

No total, como profissional, foram 53 partidas, nove gols e uma assistência pela equipe da Gávea. Ele esteve no elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.

Colombiano é anunciado

Atacante colombiano Andrés Gómez, que estava no Rennes (FRA), foi anunciado pelo Vasco da Gama - Matheus Lima / Vasco - Matheus Lima / Vasco
Atacante colombiano Andrés Gómez, que estava no Rennes (FRA), foi anunciado pelo Vasco da Gama
Imagem: Matheus Lima / Vasco

Paralelamente, o Vasco anunciou ontem a contratação do atacante Andrés Gómez, de 22 anos. O colombiano estava no Rennes, da França, e chega por empréstimo até o fim de junho de 2026.

É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham aonde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito no futebol
Andrés Gómez, ao site oficial do Vasco

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Onde vai passar Juventude x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Flamengo hoje (20) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Calderano x Wen Ruibo pelo Europe Smash: onde assistir

Sport oficializa saídas de dois jogadores ex-Corinthians

Técnicos de futebol italianos pedem suspensão de Israel à Fifa devido à guerra em Gaza

Flamengo é favoritaço contra o Inter na Libertadores? Colunistas debatem

Ex-Santos, Patati se torna a contratação mais cara da história de time holandês; veja valores

Lavieri descarta favorecimento do Flamengo: 'Vamos parar com essa tese'

Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: 'Real Madrid das Américas'

Saúde de Sinner entra em foco antes do Aberto dos EUA

Douglas Luiz deixa a Juventus e acerta com o Nottingham Forest