Vasco negocia contratação de ex-Flamengo que está no Crystal Palace

O Vasco negocia a contratação de Matheus França, de 21 anos, revelado pelo Flamengo e que está no Crystal Palace, da Inglaterra.

O que aconteceu

A negociação é para que o meia-atacante chegue por empréstimo. Apesar de não estar sendo aproveitado na Premier League, o clube inglês não quer se desfazer do jovem pois entende que ele ainda possui um potencial de revenda. A informação inicial foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL.

O Vasco já tem conversas avançadas com o staff do jovem, e agora tenta chegar a um acordo com o clube da Premier League.

Matheus França fez toda a sua base no rival Flamengo. O jovem sempre foi tratado como uma grande promessa no Rubro-Negro, mas com uma concorrência forte em sua posição, acabou não tendo tantas oportunidades e foi negociado em agosto de 2023 para o Crystal Palace por 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época).

No total, como profissional, foram 53 partidas, nove gols e uma assistência pela equipe da Gávea. Ele esteve no elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.

Colombiano é anunciado

Atacante colombiano Andrés Gómez, que estava no Rennes (FRA), foi anunciado pelo Vasco da Gama Imagem: Matheus Lima / Vasco

Paralelamente, o Vasco anunciou ontem a contratação do atacante Andrés Gómez, de 22 anos. O colombiano estava no Rennes, da França, e chega por empréstimo até o fim de junho de 2026.