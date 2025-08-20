Vasco enfrenta Juventude na busca de embalo no Brasileirão após goleada sobre o Santos
Após a goleada histórica aplicada sobre o Santos no Morumbis, o Vasco volta a campo na noite desta quarta-feira, quando a partir das 19h, vai até o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para encarar o Juventude, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Sem vencer desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco se recuperou, ao bater o CSA por 3 a 1 na Copa do Brasil e aplicou uma goleada marcante por 6 a 0 sobre o Santos na última rodada do Brasileirão, dando um novo ânimo ao time na luta contra o rebaixamento, agora na 16ª colocação, com 19 pontos.
Do outro lado, o Juventude também chega motivado e com dois jogos de invencibilidade. Isso porque após bater o Corinthians por 2 a 1, buscou um empate por 2 a 2 com o Vitória na última rodada, depois do adversário abrir 2 a 0 em seus domínios. Com 15 pontos, o time gaúcho aparece em 18° e precisa vencer para seguir vivo contra a degola.
Para tentar acender mais ainda as esperanças para lutar contra o rebaixamento, entretanto, o Juventude terá de lidar com alguns problemas na escalação. Isso porque Thiago Carpini não poderá contar com o zagueiro Cipriano, expulso contra o Vitória, que terá de cumprir suspensão.
Além dele, Gilberto, Rodrigo Sam, Ewerthon, Giovanny, Marcos Paulo, Emerson Galego, Lucas Fernandes e Natã, vetados pelo departamento médico, também estão fora do duelo.
Do outro lado, buscando aproveitar o bom momento, o Vasco terá o retorno do artilheiro do Brasil na temporada. Suspenso no duelo contra o Santos, o atacante Vegetti volta a ser relacionado e volta ao time titular. Ainda existe a chance do recém-contratado Andrés Gómez pintar entre os relacionados.
Em contrapartida, o volante Jair, um dos destaques do time na vitória em São Paulo, recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Além dele, Adson e Matheus Carvalho, se recuperando de lesão, também estão fora.
Sem Jair, Diniz terá de decidir quanto à posição de Hugo Moura na partida. Escolhido como zagueiro contra o Santos, o volante pode voltar à sua posição natural, colocando Luiz Gustavo ao lado de Lucas Freitas na zaga. Caso mantenha Hugo na última linha, Thiago Mendes tem a chance de iniciar entre os titulares.
Juventude e Vasco já se enfrentaram 24 vezes ao longo da história, com vantagem do time de Caxias do Sul: são oito vitórias gaúchas, 11 empates e cinco triunfos cariocas.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X VASCO
JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Taliari e Batalla. Técnico: Thiago Carpini.
VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Piton; Thiago Mendes (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
HORÁRIO - 19h.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).