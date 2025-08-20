Topo

Vasco anuncia ingressos esgotados para duelo com o Corinthians no Brasileirão

20/08/2025 16h19

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou que todos os ingressos para o duelo diante do Corinthians foram vendidos. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

O jogo marca o encontro de equipes com situações parecidas na tabela. Embalado após golear o Santos por 6 a 0 na última rodada, o Vasco busca o segundo triunfo consecutivo após cinco jogos sem vencer. Na competição, o Cruzmaltino ocupa a 16ª posição, com 19 pontos, igualado ao Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Já o Corinthians vem de uma derrota para o Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, e está no 14º lugar, com 22 pontos conquistados. O Timão ainda tem sequência pior que os vascaínos: são seis jogos sem vencer na Série A.

Antes de pegar o Corinthians, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira contra o Juventude, em confronto atrasado da 14ª rodada. A partida está marcada para acontecer às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caixias do Sul.

