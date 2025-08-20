Lavieri descarta favorecimento do Flamengo: 'Vamos parar com essa tese'

O novo patrocínio master do Flamengo com a Betano gerou debates sobre conflitos de interesse no futebol. O colunista Danilo Lavieri afirmou hoje no do UOL News Esporte que situações semelhantes já ocorreram e não há comprovação de impacto esportivo.

O Flamengo aprovou, anteontem, o seu novo patrocínio Master com a Betano, casa de apostas, e o valor chega a nada menos do que R$ 268 milhões anuais, de acordo com o clube.

Tem sido criada uma tese de que o Flamengo será favorecido porque tem o mesmo patrocinador do campeonato. Isso não é novidade e já ocorreu antes, como com o Fluminense e o Palmeiras. Não existe essa história de favorecimento. Danilo Lavieri, colunista do UOL

'Flamengo está num estágio coletivo superior', diz colunista

Lavieri ainda destacou o favoritismo do Flamengo contra o Internacional na Libertadores, citando o trabalho coletivo de Filipe Luís. O rubro-negro venceu o jogo de ida, enquanto o Internacional aposta no ambiente do Beira-Rio para tentar reverter.

O resultado dá vantagem ao Flamengo. O Internacional terá que apostar no ambiente e na raça, pois não tem mostrado reação em campo. Tem priorizado Copas, mas será difícil reverter.

Me surpreenderia muito se o Flamengo fosse eliminado. O time está rodando bem, Filipe Luís faz um trabalho coletivo raro. O Flamengo está num estágio em que perder para o Internacional seria surpreendente.

Não vou chamar de flamengada, porque flamengada é para equipes piores. Perder para o Internacional hoje me surpreenderia muito. Danilo Lavieri, colunista do UOL

