Vacas magras: Fla já devolveu Alan Patrick por não ter grana para comprá-lo

No dia 29 de julho de 2025, o Flamengo anunciou a contratação de Samuel Lino, numa operação de R$ 143 milhões que tornou o reforço o mais caro da história do clube. Há nove anos, porém, a situação era totalmente diferente. Em dificuldade financeira e em um processo de reestruturação, o Rubro-Negro foi incapaz de desembolsar cerca de R$ 14 milhões por Alan Patrick, hoje craque do Internacional, adversário do time carioca, às 21h30, no Beira-Rio, no jogo das oitavas de final da Libertadores.

Troca-troca por Alecsandro com o Palmeiras

Alan Patrick e Ayrton (direita) chegaram ao Flamengo após uma troca onde o Rubro-Negro cedeu Alecsandro ao Palmeiras Imagem: Divulgação/ site oficial do Flamengo

Alan Patrick chegou ao Flamengo em junho de 2015, sob a gestão de Eduardo Bandeira de Mello.

O jogador pertencia ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e havia sido emprestado ao Palmeiras. Como não vinha sendo muito aproveitado no Alviverde, o clube paulista topou um troca cedendo ele e o lateral-esquerdo Ayrton pelo atacante Alecsandro, o Alecgol.

Alan Patrick desembarcou no Ninho do Urubu para ser o camisa 10 rubro-negro num time que contava, entre outros, com jogadores como Emerson Sheik, Everton, Márcio Araújo e Canteros.

O considero um dos três melhores jogadores com quem trabalhei. Um maestro, que muda o ritmo da equipe através da sua inteligência e técnica apurada. É um colírio vê-lo jogar e espero, sinceramente, que ele ainda tenha muitos anos de carreira

Zé Ricardo, um dos treinadores de Alan Patrick no Flamengo

Afastado junto com 'Bonde da Stella'

Everton, Alan Patrick, Paulinho, Pará e Marcelo Cirino: jogadores envolvidos em polêmica no Flamengo Imagem: Divulgação/ Flamengo

Alan Patrick teve boas atuações, apesar das limitações do elenco rubro-negro. O meia, porém, se envolveu em uma polêmica e chegou a ser afastado pela diretoria por indisciplina junto com o chamado "Bonde da Stella", grupo formado pelos jogadores Everton, Marcelo Cirino, Paulinho e Pará, que tiveram fotos vazadas em uma festa após um treino.

O afastamento, no entanto, durou apenas um jogo. Em seu retorno contra o Goiás, Alan Patrick fez gol e chegou a chorar de emoção.

Fla conseguiu renovar empréstimo, mas não tinha dinheiro para comprá-lo

Jorginho, do Flamengo, e Alan Patrick, do Inter, em ação durante embate da Libertadores Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Em 2016, o Flamengo conseguiu renovar o contrato de empréstimo de Alan Patrick junto ao Shakhtar Donetsk por mais uma temporada.

O Rubro-Negro, porém, vivia uma realidade financeira totalmente diferente de agora. O clube cortava custos para pagar as dívidas e se livrar da asfixia nos cofres.

O Shakhtar havia pago cerca de R$ 14 milhões, na época, para comprá-lo junto ao Santos. Com isso desejava, ao menos, recuperar o investimento feito no atleta. O montante, porém, era inviável na época para o Flamengo.

O Rubro-Negro chegou até a tentar uma nova negociação de empréstimo, mas os ucranianos foram irredutíveis e solicitaram o retorno do jogador, que já havia até comprado residência no Rio de Janeiro por sua família estar adaptada à cidade.

"Ele estava emprestado ao Palmeiras e trocamos a cessão do Alecssandro por ele e o Ayrton. Depois renovamos mais um tempo o empréstimo junto ao Shakhtar. Como depois tínhamos que adquirir ele em definitivo e o Flamengo não tinha recursos, quando acabou o empréstimo ele voltou ao Shakhtar", disse ao UOL um diretor do Fla da época.

No total, Alan Patrick atuou em 72 jogos pelo Flamengo, tendo feito 15 gols e dez assistências.