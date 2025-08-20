Vacas magras: Fla já devolveu Alan Patrick por não ter grana para comprá-lo
No dia 29 de julho de 2025, o Flamengo anunciou a contratação de Samuel Lino, numa operação de R$ 143 milhões que tornou o reforço o mais caro da história do clube. Há nove anos, porém, a situação era totalmente diferente. Em dificuldade financeira e em um processo de reestruturação, o Rubro-Negro foi incapaz de desembolsar cerca de R$ 14 milhões por Alan Patrick, hoje craque do Internacional, adversário do time carioca, às 21h30, no Beira-Rio, no jogo das oitavas de final da Libertadores.
Troca-troca por Alecsandro com o Palmeiras
Alan Patrick chegou ao Flamengo em junho de 2015, sob a gestão de Eduardo Bandeira de Mello.
O jogador pertencia ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e havia sido emprestado ao Palmeiras. Como não vinha sendo muito aproveitado no Alviverde, o clube paulista topou um troca cedendo ele e o lateral-esquerdo Ayrton pelo atacante Alecsandro, o Alecgol.
Alan Patrick desembarcou no Ninho do Urubu para ser o camisa 10 rubro-negro num time que contava, entre outros, com jogadores como Emerson Sheik, Everton, Márcio Araújo e Canteros.
O considero um dos três melhores jogadores com quem trabalhei. Um maestro, que muda o ritmo da equipe através da sua inteligência e técnica apurada. É um colírio vê-lo jogar e espero, sinceramente, que ele ainda tenha muitos anos de carreira
Zé Ricardo, um dos treinadores de Alan Patrick no Flamengo
Afastado junto com 'Bonde da Stella'
Alan Patrick teve boas atuações, apesar das limitações do elenco rubro-negro. O meia, porém, se envolveu em uma polêmica e chegou a ser afastado pela diretoria por indisciplina junto com o chamado "Bonde da Stella", grupo formado pelos jogadores Everton, Marcelo Cirino, Paulinho e Pará, que tiveram fotos vazadas em uma festa após um treino.
O afastamento, no entanto, durou apenas um jogo. Em seu retorno contra o Goiás, Alan Patrick fez gol e chegou a chorar de emoção.
Fla conseguiu renovar empréstimo, mas não tinha dinheiro para comprá-lo
Em 2016, o Flamengo conseguiu renovar o contrato de empréstimo de Alan Patrick junto ao Shakhtar Donetsk por mais uma temporada.
O Rubro-Negro, porém, vivia uma realidade financeira totalmente diferente de agora. O clube cortava custos para pagar as dívidas e se livrar da asfixia nos cofres.
O Shakhtar havia pago cerca de R$ 14 milhões, na época, para comprá-lo junto ao Santos. Com isso desejava, ao menos, recuperar o investimento feito no atleta. O montante, porém, era inviável na época para o Flamengo.
O Rubro-Negro chegou até a tentar uma nova negociação de empréstimo, mas os ucranianos foram irredutíveis e solicitaram o retorno do jogador, que já havia até comprado residência no Rio de Janeiro por sua família estar adaptada à cidade.
"Ele estava emprestado ao Palmeiras e trocamos a cessão do Alecssandro por ele e o Ayrton. Depois renovamos mais um tempo o empréstimo junto ao Shakhtar. Como depois tínhamos que adquirir ele em definitivo e o Flamengo não tinha recursos, quando acabou o empréstimo ele voltou ao Shakhtar", disse ao UOL um diretor do Fla da época.
No total, Alan Patrick atuou em 72 jogos pelo Flamengo, tendo feito 15 gols e dez assistências.