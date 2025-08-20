Transmissão ao vivo do Mundial de Ginástica Rítmica: veja agenda e onde assistir
O Mundial de Ginástica Rítmica começa a ser disputado hoje, na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a partir das 9h (de Brasília). Será a primeira vez que a competição será disputada na América do Sul.
Onde assistir? A competição será transmitida pelo sportv2 (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube).
O Mundial terá duas provas em disputa, assim como acontece durante as Olimpíadas. No individual geral, apenas uma atleta soma os próprios pontos, enquanto no conjunto geral a pontuação é por equipe.
A ginástica rítmica do Brasil vive bom momento e vem embalada por bons resultados recentes. O conjunto brasileiro tem se destacado e vem de uma medalha de ouro no conjunto geral na etapa disputada em Milão.
Expectativa é maior para o Mundial no Rio. A competição pode consagrar a modalidade com uma conquista inédita no país.
Programação do Mundial hoje:
- 9h às 12h - Grupo A - Individual - Classificatórias arco e bola
- A partir das 12h - Cerimônia de abertura
- 12h45 às 15h45 - Grupo B - Estreia do Brasil no Individual - Classificatórias arco e bola
- 16h10 às 19h10 - Grupo C - Individual - Classificatórias arco e bola
- 19h35 às 22h35 - Grupo D - Individual - Classificatórias arco e bola