Topo

Esporte

Transmissão ao vivo do Mundial de Ginástica Rítmica: veja agenda e onde assistir

Conjunto brasileiro na etapa italiana da Copa do Mundo de ginástica rítmica - Reprodução/cbginástica
Conjunto brasileiro na etapa italiana da Copa do Mundo de ginástica rítmica Imagem: Reprodução/cbginástica
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/08/2025 08h00

O Mundial de Ginástica Rítmica começa a ser disputado hoje, na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a partir das 9h (de Brasília). Será a primeira vez que a competição será disputada na América do Sul.

Onde assistir? A competição será transmitida pelo sportv2 (TV por assinatura) e CazéTV (YouTube).

Relacionadas

Ginástica rítmica: seleção juvenil ganha 1º medalha brasileira em Mundial

Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton

Brasil projeta ginástica rítmica 'furando bolha' com Mundial e mira legado

O Mundial terá duas provas em disputa, assim como acontece durante as Olimpíadas. No individual geral, apenas uma atleta soma os próprios pontos, enquanto no conjunto geral a pontuação é por equipe.

A ginástica rítmica do Brasil vive bom momento e vem embalada por bons resultados recentes. O conjunto brasileiro tem se destacado e vem de uma medalha de ouro no conjunto geral na etapa disputada em Milão.

Expectativa é maior para o Mundial no Rio. A competição pode consagrar a modalidade com uma conquista inédita no país.

Programação do Mundial hoje:

  • 9h às 12h - Grupo A - Individual - Classificatórias arco e bola
  • A partir das 12h - Cerimônia de abertura
  • 12h45 às 15h45 - Grupo B - Estreia do Brasil no Individual - Classificatórias arco e bola
  • 16h10 às 19h10 - Grupo C - Individual - Classificatórias arco e bola
  • 19h35 às 22h35 - Grupo D - Individual - Classificatórias arco e bola

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Transmissão ao vivo do Mundial de Ginástica Rítmica: veja agenda e onde assistir

Internacional e Flamengo decidem vaga nas quartas da Libertadores no Beira-Rio

Crespo avalia prioridades do São Paulo e mantém pés no chão por Libertadores: "Só um sonho"

Cartões evitáveis? Veja como Neymar chegou à suspensão no Santos

De Ridder se oferece para enfrentar Chimaev no UFC 321 em Abu Dhabi

Confira os números de Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras, por seus últimos dois clubes

Centroavantes não marcaram gols durante passagem de Cleber Xavier pelo Santos

Contra o Universitario, Palmeiras busca quebrar tabu de três anos no Allianz Parque

Hall da Fama do UFC, Frankie Edgar deixa a aposentadoria e estreia no boxe sem luvas

Corinthians triplica multa de Gui Amorim e vê joia protegida de assédio; veja valores

Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores