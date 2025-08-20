Transmissão ao vivo de Taubaté x Palmeiras pelo Paulistão Feminino: onde assistir
Taubaté e Palmeiras medem forças na tarde de hoje, às 15h (de Brasília), no Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube). A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Danilo Lavieri.
O Taubaté busca reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. Na rodada passada, o Burro da Central acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0.
O Palmeiras, por sua vez, aparece na 3ª colocação, mas também vive um momento de instabilidade. O Verdão sofreu duas derrotas seguidas, sendo a mais recente diante do Santos, por 1 a 0, em clássico disputado na rodada anterior.
AD Taubaté x Palmeiras -- Paulistão Feminino
- Data e hora: 20 de agosto, às 15h (de Brasília)
- Local: Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP)
- Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)
Como ativar o UOL Play na Smart TV
A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo.
1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.
2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar
3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.
4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".
5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.
6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!
Como assistir ao UOL Play pelo navegador
1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.
2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.
3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.
Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo
1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.
2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.
3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play
Como assistir o Canal UOL na TV?
- Claro TV: canal nº 549
- Sky: canal n° 88
- Vivo TV: canal nº 613
- Oi TV: canal nº 140
- TVRO Embratel: canal nº 546
- Samsung TV: canal n° 2074
- Zapping: canal nº 64
- UOL Play