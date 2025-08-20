Topo

Transmissão ao vivo de Juventude x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Lucas Piton comemora gol com companheiros do Vasco em jogo contra o Santos Imagem: Jota Erre/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/08/2025 17h30

Juventude e Vasco medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

O Juventude vive um bom momento desde a chegada do técnico Thiago Carpini. O time gaúcho soma duas partidas de invencibilidade, com vitória sobre o Corinthians e um empate em 2 a 2 diante do Vitória.

Vasco chega motivado. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino encerrou a sequência negativa e voltou a vencer depois da pausa para o Mundial de Clubes, aplicando uma goleada por 6 a 0 sobre o Santos, fora de casa.

Juventude x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

