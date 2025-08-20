Transmissão ao vivo de Juventude x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir
Juventude e Vasco medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.
O Juventude vive um bom momento desde a chegada do técnico Thiago Carpini. O time gaúcho soma duas partidas de invencibilidade, com vitória sobre o Corinthians e um empate em 2 a 2 diante do Vitória.
Vasco chega motivado. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruz-Maltino encerrou a sequência negativa e voltou a vencer depois da pausa para o Mundial de Clubes, aplicando uma goleada por 6 a 0 sobre o Santos, fora de casa.
Juventude x Vasco -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 20 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)