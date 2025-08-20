Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Internacional e Flamengo medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Terceiro duelo seguido entre os times. O Flamengo venceu os dois anteriores, com o 1 a 0 pela ida das oitavas de final e o 3 a 1 pelo Brasileirão, no fim de semana.

Cariocas têm a vantagem do empate fora de casa. O Colorado precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com a vaga direta no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a disputa será definida nas penalidades.

Caminho na Libertadores está desenhado. Quem se classicar no Beira-Rio terá pela frente o vencedor do confronto entre Cerro Porteño x Estudiantes.

Internacional x Flamengo -- Copa Libertadores