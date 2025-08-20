Topo

Transmissão ao vivo de Calderano x Wen Ruibo pelo Europe Smash: onde assistir

Hugo Calderano em ação Imagem: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 12h56

Hugo Calderano volta à mesa hoje, às 14h10 (de Brasília), para enfrentar o chinês Wen Ruibo, de 18 anos, pela 2ª rodada do WTT Europe Smash.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela CazéTV (YouTube).

Estreia foi com vitória sem sustos. Calderano não deu chances e venceu o também brasileiro Vitor Ishiy por 3 a 0, pela chave principal do torneio simples.

Wen Ruibo tenta surpreender. O chinês estreou com vitória por 3 a 0 sobre o japonês Yuta Tanaka.

Hugo Calderano x Wen Ruibo -- WTT Europe Smash

  • Data e horário: 20 de agosto, às 14h10 (de Brasília)
  • Local: Malmo, Suécia (SE)
  • Onde assistir: CazéTV (YouTube)

