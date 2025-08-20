Transmissão ao vivo de Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: veja onde assistir
Bahia e Ceará medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste.
Onde assistir? SBT (TV aberta), ESPN2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Bahia segue firme em busca do quinto título da Copa do Nordeste. Na fase anterior, o Tricolor eliminou o Fortaleza e, embalado no Brasileirão, ocupa a quarta colocação após vencer o Corinthians por 2 a 1 fora de casa, resultado que fortaleceu ainda mais a confiança da equipe de Rogério Ceni.
Do outro lado, o Ceará também chega motivado após superar o Sport nos pênaltis nas quartas de final. O Vozão ocupa a 10ª posição no Brasileirão e vem de triunfo por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, resultado que dá moral para a sequência da competição.
Bahia x Ceará -- Copa do Nordeste
- Data e hora: 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
