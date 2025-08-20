Torcedor morre após sofrer mal súbito no Morumbis durante jogo do São Paulo

Um homem de 70 anos de idade faleceu por volta das 23 horas (de Brasília) desta terça-feira, após sofrer um mal súbito no Morumbis durante o jogo entre São Paulo e Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

O homem era um torcedor apaixonado pelo São Paulo e estava acompanhado de um de seus filhos quando sofreu o mal súbito, no intervalo da partida. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural.

A classificação do São Paulo nos pênaltis diante do Atlético Nacional foi acompanhada por mais de 57 mil torcedores no Morumbi. Nas quartas de final, o time tricolor encara o vencedor do duelo entre e Botafogo.

Cinema ??????? O uso de pirotecnia por parte da torcida respeita o perímetro determinado pela CONMEBOL.#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? ? JP Drone pic.twitter.com/C55pZpsgTV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 20, 2025

Veja a nota completa da Secretaria Municipal de Saúde:

"Um idoso de 70 anos morreu na noite de terça-feira (19), por volta das 23h, após passar mal durante uma partida de futebol no Estádio do Morumbi. A vítima estava acompanhada do filho quando sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural."