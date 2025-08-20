Topo

Esporte

Torcedor morre após sofrer mal súbito no Morumbis durante jogo do São Paulo

20/08/2025 19h58

Um homem de 70 anos de idade faleceu por volta das 23 horas (de Brasília) desta terça-feira, após sofrer um mal súbito no Morumbis durante o jogo entre São Paulo e Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

O homem era um torcedor apaixonado pelo São Paulo e estava acompanhado de um de seus filhos quando sofreu o mal súbito, no intervalo da partida. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural.

A classificação do São Paulo nos pênaltis diante do Atlético Nacional foi acompanhada por mais de 57 mil torcedores no Morumbi. Nas quartas de final, o time tricolor encara o vencedor do duelo entre e Botafogo.

Veja a nota completa da Secretaria Municipal de Saúde:

"Um idoso de 70 anos morreu na noite de terça-feira (19), por volta das 23h, após passar mal durante uma partida de futebol no Estádio do Morumbi. A vítima estava acompanhada do filho quando sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Jefté comenta passagem no exterior e revela como se sentiu com proposta do Palmeiras: "Não tive dúvidas"

Palmeiras x Universitario-PER: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações

LDU x Botafogo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelas oitavas da Libertadores

Transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: veja onde assistir

Palmeiras busca empate contra o Red Bull Bragantino pela ida da final do Brasileiro sub-20

Torcedor morre após sofrer mal súbito no Morumbis durante jogo do São Paulo

Internacional vai ter 100% de público formado por sócios-torcedores contra o Flamengo

Portuguesa promove mudanças no Departamento de Futebol e confirma empréstimos

Canobbio e Serna ganham protagonismo no ataque do Fluminense após saída de Arias