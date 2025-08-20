Topo

Esporte

Torcedor do São Paulo morre após mal súbito no Morumbis na Libertadores

Torcedores do São Paulo fazem a festa no Morumbis durante jogo contra o Atlético Nacional - REUTERS/Jorge Silva
Torcedores do São Paulo fazem a festa no Morumbis durante jogo contra o Atlético Nacional Imagem: REUTERS/Jorge Silva
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

20/08/2025 17h20

Um torcedor do São Paulo faleceu após sofrer um mal súbito na arquibancada do Morumbis durante a partida contra o Atlético Nacional (COL) pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a morte de um homem de 70 anos. Ele estava acompanhado do filho e sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.

Relacionadas

São Paulo: Lucas vê noite 'inexplicável' e revela conversa no vestiário

Herói, Rafael diz o que fará após vitória do São Paulo: acordar a filha

Crespo diz que São Paulo precisa melhorar e brinca sobre recepção a ônibus

A vítima foi socorrida e retirada de maca do local, levada para o Hospital do Campo Limpo. O procedimento é padrão para ocorrências nas arquibancadas e contou com apoio do São Paulo.

O caso foi registrado no 89º Departamento de Polícia como morte natural.

Confira a nota oficial:

"Um idoso de 70 anos morreu na noite de terça-feira (19), por volta das 23h, após passar mal durante uma partida de futebol no Estádio do Morumbi. A vítima estava acompanhada do filho quando sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural."

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Transmissão ao vivo de Juventude x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Regularizado no BID: veja quando Carlos Miguel pode estrear pelo Palmeiras

Torcedor do São Paulo morre após mal súbito no Morumbis na Libertadores

Atacante do Betis e meia da Série B japonesa: quem Sampaoli pediu ao Santos

Santos desiste da contratação de Jorge Sampaoli

Palmeiras vence o Taubaté e assume a vice-liderança do Paulistão feminino

Onde vai passar Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste? Como assistir ao vivo

Colombianas decidem, e Palmeiras vence Taubaté no Paulistão Feminino

Jake Paul encara campeão mundial Gervonta Davis em luta de exibição

Vasco anuncia ingressos esgotados para duelo com o Corinthians no Brasileirão

Phygital: Ei Nerd anuncia transmissão exclusiva do Games of the Future em 2025