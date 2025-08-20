Torcedor do São Paulo morre após mal súbito no Morumbis na Libertadores
Um torcedor do São Paulo faleceu após sofrer um mal súbito na arquibancada do Morumbis durante a partida contra o Atlético Nacional (COL) pela Copa Libertadores.
O que aconteceu
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a morte de um homem de 70 anos. Ele estava acompanhado do filho e sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.
A vítima foi socorrida e retirada de maca do local, levada para o Hospital do Campo Limpo. O procedimento é padrão para ocorrências nas arquibancadas e contou com apoio do São Paulo.
O caso foi registrado no 89º Departamento de Polícia como morte natural.
Confira a nota oficial:
"Um idoso de 70 anos morreu na noite de terça-feira (19), por volta das 23h, após passar mal durante uma partida de futebol no Estádio do Morumbi. A vítima estava acompanhada do filho quando sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.
O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural."