Tchê Tchê critica arbitragem e cobra foco do Vasco após derrota para o Juventude

20/08/2025 21h09

Nesta quarta-feira, o Vasco perdeu para o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul. O resultado manteve os cruzmaltinos próximos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O volante Tchê Tchê rechaçou uma comparação da atuação com a da goleada contra o Santos e reclamou da arbitragem.


"O jogo do Santos já passou. A gente sabia que iam ficar falando disso. É jogo a jogo. Sabemos que o Brasileiro é um campeonato difícil. O árbitro também, marcando muitas faltas duvidosas. O goleiro deles fazendo cera desde o início, e nada aconteceu. Não estou dizendo que perdemos por causa disso. Agora é pensar no próximo jogo, diante da nossa torcida", disse.

O Vasco segue com 22 pontos, fora da degola nos critérios de desempate. Os cariocas voltam a campo neste domingo, quando terão um confronto direto contra o Corinthians, em São Januário.

