Taubaté x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino
A equipe feminina do Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.
Onde assistir a Taubaté x Palmeiras?
O duelo entre Taubaté e Palmeiras terá transmissão exclusiva do UOL Play.
Classificação do Paulista feminino
O Palmeiras é o terceiro colocado do Paulista feminino, com dez pontos conquistados. Em seis partidas, as palestrinas conquistaram três vitórias, sofreram um empate e duas derrotas. Uma delas foi na última rodada, quando perdeu por 1 a 0 do Santos.
O Taubaté, por sua vez, vive situação diferente e está na sétima posição, com seis pontos. Até o momento, a equipe possui apenas duas vitórias no torneio e tem quatro derrotas. Na última rodada, foi derrotada pelo São Paulo por 1 a 0.
A primeira fase do Paulista feminino é composta por oito clubes. Após 14 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes classificadas do 5º ao 8º lugar disputam a Copa Paulista.
Arbitragem de Taubaté x Palmeiras
A árbitra do jogo será Talita Ximenes de Freitas, enquanto José Lucas Candido de Souza e Claudio Rafael Ribeiro serão os assistentes. No comando do VAR, estará Adriano Stange.