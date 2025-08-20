Taubaté x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

A equipe feminina do Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

Onde assistir a Taubaté x Palmeiras?

O duelo entre Taubaté e Palmeiras terá transmissão exclusiva do UOL Play.

Diany completou 50 jogos pelo VERDÃO! ? Parabéns pra nossa meio-campista! Vamos por mais, minha 8??! ? pic.twitter.com/8f2bH2yTDk ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) August 18, 2025

Classificação do Paulista feminino

O Palmeiras é o terceiro colocado do Paulista feminino, com dez pontos conquistados. Em seis partidas, as palestrinas conquistaram três vitórias, sofreram um empate e duas derrotas. Uma delas foi na última rodada, quando perdeu por 1 a 0 do Santos.

O Taubaté, por sua vez, vive situação diferente e está na sétima posição, com seis pontos. Até o momento, a equipe possui apenas duas vitórias no torneio e tem quatro derrotas. Na última rodada, foi derrotada pelo São Paulo por 1 a 0.

A primeira fase do Paulista feminino é composta por oito clubes. Após 14 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes classificadas do 5º ao 8º lugar disputam a Copa Paulista.

Arbitragem de Taubaté x Palmeiras

A árbitra do jogo será Talita Ximenes de Freitas, enquanto José Lucas Candido de Souza e Claudio Rafael Ribeiro serão os assistentes. No comando do VAR, estará Adriano Stange.