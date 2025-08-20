Colombianas decidem, e Palmeiras vence Taubaté no Paulistão Feminino

Topo

20/08/2025 16h55

O Palmeiras contou com o brilho das suas colombianas e venceu o Taubaté por 2 a 1, no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino.

Guzmán e Rincón fizeram os gols das Palestrinas na partida. Também colombiana, Greicy Landazury deu os passes que originaram os tentos palmeirenses. Kakau marcou pelo lado do Taubaté.

O Palmeiras chegou aos 13 pontos e assumiu a vice-liderança do Paulistão Feminino. O Taubaté segue com seis e é o sétimo colocado.

Os dois times voltam a jogar pelo Paulistão somente daqui a duas semanas. Em 3 de setembro, às 15h (de Brasília), o Taubaté recebe a Ferroviária. No dia seguinte, o Palmeiras encara o Realidade Jovem, às 19h.

O Palmeiras ainda joga antes. No próximo domingo, as Palestrinas recebem o Cruzeiro, às 10h30, pela ida da semifinal do Brasileirão Feminino. A volta ocorre no dia 31 de agosto, em Minas, no mesmo horário.

Como foi o jogo

O jogo começou com tudo no Joaquinzão. O Palmeiras saiu na frente logo aos seis minutos, quando Greicy invadiu a área pela esquerda e tocou para o meio. Yolanda rebateu, e a bola sobrou para Guzmán, sozinha, abrir o placar.

O Taubaté respondeu imediatamente. Dois minutos depois de sair atrás, o time do interior empatou. Paraná avançou pela esquerda e serviu Kakau. Ela dominou dentro da área e fuzilou para deixar tudo igual.

O Palmeiras pressionou o restante do jogo todo. As Palestrinas alugaram o campo de defesa do Taubaté e martelaram, mas encontraram muitas dificuldades no momento de finalizar.

O gol da vitória veio aos 35 do segundo tempo. Greicy fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o meio. A bola não foi cortada pela defesa e sobrou para Rincón chegar batendo e definir o placar em Taubaté.

