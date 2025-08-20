Taubaté x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino
Taubaté e Palmeiras entram em campo hoje, às 15h (de Brasília), no Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP), pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube). A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Danilo Lavieri.
O Taubaté vem de duas derrotas consecutivas e tenta se recuperar na tabela. O Burro da Central perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na rodada passada.
O Palmeiras está na terceira colocação da competição, mas também vem de duas derrotas seguidas. O Verdão foi superado pelo Santos por 1 a 0 na última partida que fez pelo estadual.
AD Taubaté x Palmeiras -- Paulistão Feminino
- Data e hora: 20 de agosto, às 15h (de Brasília)
- Local: Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP)
- Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)
- UOL Play