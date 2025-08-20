Tatiana Weston-Webb anuncia gravidez de 17 semanas de uma menina: 'Ser mãe sempre foi um sonho'

Topo

Medalhista de prata nos Jogos de Paris-2024 e principal representante do surfe brasileiro feminino, Tatiana Weston-Webb anunciou nesta quarta-feira a gravidez da primeira filha com o também surfista Jessé Mendes. Ela está de 17 semanas e já competiu em Saquarema esperando a futura herdeira.

"Ser mãe sempre foi um sonho pra mim, e entrar nesse novo capítulo me faz sentir mais forte e emocionada do que nunca", celebrou Weston-Webb. Ela já estava grávida na disputa da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, do Circuito Mundial de Surfe.

"Foi incrível sentir que estávamos juntas no mar, mesmo tão no comecinho dessa jornada", admitiu. Depois de passar um tempo fora para dar atenção à saúde mental, a surfista competiu no Brasil e confia em estar no mar em 2026, mesmo passando um tempo fora para a gestação.

"Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour, da WSL, em tempo integral, em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade", disse.

Tatiana Weston-Webb aproveitou para agradecer aos fãs, patrocinadores e familiares pelo todo recebido no momento do afastamento e também agora, com a felicidade da gravidez.

"Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas", completou.

