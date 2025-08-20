Topo

Esporte

Medalhista olímpica, surfista Tatiana Weston-Webb anuncia gravidez

Surfista Tatiana Weston-Webb anunciou gravidez - Reprodução/Instagram
Surfista Tatiana Weston-Webb anunciou gravidez Imagem: Reprodução/Instagram

20/08/2025 18h47

A medalhista olímpica e uma das maiores atletas do surfe mundial, Tatiana Weston-Webb anunciou hoje que está à espera de sua primeira filha com o marido, o também surfista Jessé Mendes. A notícia encheu de alegria e emoção a atleta e seu marido, que celebram este momento como um presente especial.

''Ser mãe sempre foi um sonho pra mim, e entrar nesse novo capítulo me faz sentir mais forte e emocionada do que nunca'', revelou a brasileira-americana Tati Weston-Webb.

Grávida de 17 semanas de uma menina, Tatiana revelou que competiu a última etapa do circuito, realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro, já grávida, vivenciando uma experiência única e especial dentro d'água. "Foi incrível sentir que estávamos juntas no mar, mesmo tão no comecinho dessa jornada", comentou.

Mesmo com a pausa que virá, a atleta reforça seu compromisso com a carreira e já planeja o retorno às competições após o nascimento da bebê.

"Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour, da WSL, em tempo integral, em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade'', falou Weston-Webb.

A atleta também agradeceu aos fãs, patrocinadores e familiares por todo o apoio e falou sobre a importância do acolhimento nesta fase tão importante da vida de uma atleta. ''Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas'', reforçou Tati.

A surfista, que compete representando o Brasil, pretende ter a filha em terras brasileiras.

