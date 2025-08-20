Sport oficializa saídas de dois jogadores ex-Corinthians

Nesta quarta-feira, o Sport anunciou a rescisão contratual com o zagueiro Antônio Carlos e com o volante Du Queiroz. Ambos os atletas, ex-Corinthians, encerraram os vínculos de maneira amigável.

Antônio Carlos e Du Queiroz estavam emprestados à equipe de Daniel Paulista. Assim, tinham contrato válido até o final do ano. No entanto, com o término dos contratos, ambos voltaram aos seus respectivos times.

O Sport Club do Recife oficializa as saídas do zagueiro Antônio Carlos e do volante Du Queiroz, cujos contratos foram rescindidos em comum acordo, reduzindo os custos dos salários de ambos na folha mensal do clube. Outra movimentação concluída foi a do zagueiro Matheus Baraka,... pic.twitter.com/qcDXng7jT2 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) August 20, 2025

No entanto, os dois atletas já têm o seu próximo time definido. Antônio Carlos irá para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, em novo empréstimo do Fluminense. Já Du Queiroz, que pertence ao Zenit, foi emprestado ao Orenburg, também da Rússia.

O Sport também anunciou o empréstimo do zagueiro Matheus Baraka. O atleta se junta ao Vitória de Tabocas para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Ele ficará na equipe até novembro de 2025.

Com o elenco menos inflado, o Sport busca continuar a reação no Campeonato Brasileiro. Apesar de não perder há cinco jogos (Vitória, Santos, Bahia, Grêmio e São Paulo), o Leão é o lanterna da competição, com apenas dez pontos ? nove a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Sport volta a campo nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.