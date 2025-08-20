Sport oficializa saídas de dois jogadores ex-Corinthians
Nesta quarta-feira, o Sport anunciou a rescisão contratual com o zagueiro Antônio Carlos e com o volante Du Queiroz. Ambos os atletas, ex-Corinthians, encerraram os vínculos de maneira amigável.
Antônio Carlos e Du Queiroz estavam emprestados à equipe de Daniel Paulista. Assim, tinham contrato válido até o final do ano. No entanto, com o término dos contratos, ambos voltaram aos seus respectivos times.
O Sport também anunciou o empréstimo do zagueiro Matheus Baraka. O atleta se junta ao Vitória de Tabocas para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Ele ficará na equipe até novembro de 2025.
Com o elenco menos inflado, o Sport busca continuar a reação no Campeonato Brasileiro. Apesar de não perder há cinco jogos (Vitória, Santos, Bahia, Grêmio e São Paulo), o Leão é o lanterna da competição, com apenas dez pontos ? nove a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
O Sport volta a campo nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.