Sinisterra desembarca em Belo Horizonte para reforçar o Cruzeiro: "Muito contente"

O atacante Luis Sinisterra desembarcou na manhã desta quarta-feira em Belo Horizonte (MG) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. Aos 26 anos, o colombiano chega do Bournemouth, da Inglaterra, por empréstimo até junho de 2026 à Raposa. A equipe mineira tem opção de compra do atleta.

De volta ao futebol sul-americano após sete anos, Sinisterra demonstrou entusiasmo em sua chegada ao Cruzeiro. "Muito contente de estar aqui. Gratidão à torcida do Cruzeiro pelo recebimento, teremos muitas alegrias", disse o atacante ao ge.

Revelado pelo Once Caldas em 2016, Sinisterra fez carreira no futebol europeu. O colombiano passou por Feyenoord e Leeds United antes de chegar ao Bournemouth. No futebol inglês, foram 63 jogos, 12 gols e cinco assistências.

Sinisterra também falou sobre sua condição física atual. O atacante não entra em campo desde março de 2025, quando lesionou a coxa atuando pelo Bournemouth.

"Me sinto bem. Estava treinando com a minha equipe na Inglaterra. Obviamente (tenho) uma falta de ritmo, mas vou estar rápido o mais rápido possível", completou.

Frequentemente convocado pela Colômbia, Sinisterra fez parte da equipe vice-campeã da Copa América 2024. Pela seleção, são 18 jogos, cinco gols e duas assistências.

Sinisterra chega para jogar

Primeira contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências, Sinisterra reforça um setor carente no elenco de Leonardo Jardim. O colombiano é ponta e pode atuar nos dois lados do campo. Assim, ele chega ao time mineiro disputando posição contra Wanderson e Kenji na esquerda, Bolasie e Marquinhos na direita.

Depois de assinar o contrato, o Cruzeiro tem até o dia 2 de setembro para regularizar Sinisterra no BID (Boletim Informativo Diário). Essa é a data final da janela de transferências do Brasil.