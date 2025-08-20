Sem Messi, Inter Miami bate Tigres com dois de Suárez e avança à semifinal

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Leagues Cup, o Inter Miami recebeu o Tigres no Lockhart Stadium, venceu por 2 a 1 e se classificou para a semifinal. Luís Suárez (2) foi quem balançou as redes para os mandantes, que não puderam contar com Messi, enquanto Ángel Correa descontou para o clube mexicano.

Com o resultado, o Inter Miami carimbou seu passaporte direto à próxima fase da competição, onde enfrenta o vencedor do duelo entre Toluca e Orlando City, que também se encaram nesta quarta. Do outro lado, ao ser superado, o Tigres foi eliminado.

O Inter Miami retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o DC United, pela 28ª rodada do torneio nacional (MLS). No mesmo dia, mas às 22h, o Tigres visita o Mazatlán, pela sexta rodada do Campeonato Mexicano.

O placar foi inaugurado pelo Inter Miami aos 23 minutos do primeiro tempo. Após o árbitro da partida assinalar penalidade máxima, Luis Suárez assumiu a responsabilidade e bateu firme, no ângulo direito, para converter a cobrança.

Aos 22 minutos da etapa complementar, o Tigres deixou tudo igual na partida. Ao receber na intermediária, o ex-Atlético de Madrid Ángel Correa ganhou de dois marcadores adversários na velocidade e, ao entrar na área, concluiu rasteiro.

O gol da vitória do Inter Miami foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. Em nova cobrança de pênalti, astro Luis Suárez finalizou firme no mesmo canto e garantiu a classificação da equipe norte-americana.