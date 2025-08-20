Saúde de Sinner entra em foco antes do Aberto dos EUA

Por Rory Carroll

(Reuters) - Jannik Sinner, líder do ranking mundial, chega ao Aberto dos EUA como o atual campeão e um dos principais candidatos ao título, embora sua desistência da final de Cincinnati, na segunda-feira, devido a uma doença, acrescente um pouco de incerteza à sua defesa do título.

O italiano parecia estar mal desde o início de sua partida contra o rival Carlos Alcaraz e, depois de perder rapidamente por 5 a 0 no primeiro set, retirou-se do jogo, dizendo que "não se sentia bem" e pedindo desculpas aos torcedores decepcionados em Ohio.

A Tennis World USA informou que Sinner estava com febre alta e sintomas de gripe na noite anterior e durante a partida contra Alcaraz.

Sinner também mencionou o calor e a umidade durante sua partida contra Alcaraz, chamando o torneio de "um dos mais quentes que jogamos". Ele então anunciou que a desistência antes de sua partida de duplas mistas no Aberto dos EUA na terça-feira.

A rapidez com que o tenista de 24 anos conseguirá se recuperar de sua doença terá implicações importantes para o último torneio Grand Slam do ano.

Sinner e Alcaraz, número dois do mundo, têm se destacado, tendo conquistado os últimos sete títulos importantes entre eles.

Embora Sinner tenha acumulado um retrospecto de 31 vitórias e 4 derrotas este ano, três dessas derrotas foram para o espanhol, que chega a Flushing Meadows com muito ímpeto e com a chance de tirar de Sinner o posto de número um do mundo.

Antes da final de segunda-feira, Sinner parecia imparável, não perdendo um set em seu primeiro torneio desde que venceu Wimbledon e conquistou seu quarto título de Grand Slam em julho.

"Sinto que foi uma semana muito positiva", disse Sinner, que ganhou o título de Cincinnati no ano passado, na segunda-feira.

"Chegar à final de um evento Masters é sempre uma conquista incrível. Então, vamos continuar, continuar insistindo. Tenho alguns pontos em que preciso melhorar se quiser ir longe no Aberto dos EUA. E foi um bom teste esta semana, tentar entender onde está meu nível."

Ele disse que seu foco está firmemente nos maiores palcos que o esporte tem a oferecer.

"Gosto muito dos Grand Slams. Esses são os principais torneios da minha temporada e da minha carreira", afirmou ele.

"Agora tenho alguns dias de recuperação e depois voltaremos ao trabalho, e esperamos estar prontos."