Topo

Esporte

São Paulo se reconstrói nos pênaltis de olho em revanche nas quartas

Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

20/08/2025 05h30

O São Paulo não sabia o que era sair vencedor em uma disputa de pênaltis desde o início do ano passado, contra o Palmeiras na Supercopa. Depois de eliminações dolorosas, o Tricolor reescreveu essa história ao eliminar o Atlético Nacional (COL), ontem, bem a tempo de uma revanche nas quartas de final da Libertadores.

Revanche nas quartas

O adversário são-paulino será o Botafogo ou a LDU (EQU), e os dois foram algozes de eliminações justamente nos pênaltis. Os cariocas tiraram o Tricolor da Libertadores de 2024, enquanto os equatorianos eliminaram o São Paulo da Copa Sul-Americana de 2023, ambos nas quartas.

Além das duas eliminações, o São Paulo sofreu outras três nos últimos três anos: Água Santa e Novorizontino nas quartas do Paulistão de 2023 e 2024, respectivamente, e o Athletico-PR nas oitavas da Copa do Brasil desta temporada.

Relacionadas

São Paulo: Lucas vê noite 'inexplicável' e revela conversa no vestiário

Herói, Rafael diz o que fará após vitória do São Paulo: acordar a filha

Crespo diz que São Paulo precisa melhorar e brinca sobre recepção a ônibus

No total, foram oito disputas por pênaltis e só três vitórias: Atlético Nacional ontem, Palmeiras na Supercopa e Sport nas oitavas da Copa do Brasil de 2023. Curiosamente, as duas vitórias anteriores resultaram em títulos: da Supercopa — em jogo único — e da Copa do Brasil daquele ano.

A provação agora foi ainda maior: o Atlético Nacional teve três pênaltis marcados a seu favor no confronto, dois na Colômbia e um no Morumbis. Desses, um foi para fora, um Rafael pegou, e o outro Morelos converteu; ele empatou o jogo por 1 a 1 e levou para as penalidades, com vitória tricolor por 4 a 3.

Rafael teve bom desempenho tanto nas cobranças durante o tempo regulamentar quanto na disputa por pênaltis. O goleiro acertou o canto da cobrança em quase todas elas.

Que bom que deu tudo certo e a gente saiu vitorioso. Com certeza, trabalhamos muito nesta questão de pênaltis. Não gostaríamos de chegar nesta situação, mas a gente sabe que jogos eliminatórios têm essa possibilidade. Nossos batedores foram muito bem também, e isso ajudou muito a gente. Queria agradecer muito a toda a equipe de treinadores de goleiro — e aos goleiros. Nesta semana, trabalhamos muito voltados na decisão de pênalti. Rafael

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Centroavantes não marcaram gols durante passagem de Cleber Xavier pelo Santos

Contra o Universitario, Palmeiras busca quebrar tabu de três anos no Allianz Parque

Hall da Fama do UFC, Frankie Edgar deixa a aposentadoria e estreia no boxe sem luvas

Corinthians triplica multa de Gui Amorim e vê joia protegida de assédio; veja valores

Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Nova patrocinadora do Fla atuou no alerta sobre apostas em Bruno Henrique

Após recorde, Fábio relembra saída do Cruzeiro: 'Achavam que era o fim'

São Paulo se reconstrói nos pênaltis de olho em revanche nas quartas

Clima de 2ª família é trunfo para o Brasil no Mundial de ginástica rítmica

Taubaté x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Vacas magras: Fla já devolveu Alan Patrick por não ter grana para comprá-lo