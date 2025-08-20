São Paulo se reconstrói nos pênaltis de olho em revanche nas quartas

O São Paulo não sabia o que era sair vencedor em uma disputa de pênaltis desde o início do ano passado, contra o Palmeiras na Supercopa. Depois de eliminações dolorosas, o Tricolor reescreveu essa história ao eliminar o Atlético Nacional (COL), ontem, bem a tempo de uma revanche nas quartas de final da Libertadores.

Revanche nas quartas

O adversário são-paulino será o Botafogo ou a LDU (EQU), e os dois foram algozes de eliminações justamente nos pênaltis. Os cariocas tiraram o Tricolor da Libertadores de 2024, enquanto os equatorianos eliminaram o São Paulo da Copa Sul-Americana de 2023, ambos nas quartas.

Além das duas eliminações, o São Paulo sofreu outras três nos últimos três anos: Água Santa e Novorizontino nas quartas do Paulistão de 2023 e 2024, respectivamente, e o Athletico-PR nas oitavas da Copa do Brasil desta temporada.

No total, foram oito disputas por pênaltis e só três vitórias: Atlético Nacional ontem, Palmeiras na Supercopa e Sport nas oitavas da Copa do Brasil de 2023. Curiosamente, as duas vitórias anteriores resultaram em títulos: da Supercopa — em jogo único — e da Copa do Brasil daquele ano.

A provação agora foi ainda maior: o Atlético Nacional teve três pênaltis marcados a seu favor no confronto, dois na Colômbia e um no Morumbis. Desses, um foi para fora, um Rafael pegou, e o outro Morelos converteu; ele empatou o jogo por 1 a 1 e levou para as penalidades, com vitória tricolor por 4 a 3.

Rafael teve bom desempenho tanto nas cobranças durante o tempo regulamentar quanto na disputa por pênaltis. O goleiro acertou o canto da cobrança em quase todas elas.