São Paulo quebra recorde de público no Morumbis em 2025 em classificação na Libertadores

As noites de Copa no Morumbis realmente são diferentes. A torcida do São Paulo quebrou o recorde de público da atual temporada na classificação às quartas de final da Libertadores, ao vencer o Atlético Nacional-COL nesta terça-feira, nos pênaltis, no jogo de volta das oitavas da Libertadores. 57.559 torcedores torcedores estiveram presentes nas arquibancadas.

Nem mesmo a fria noite desta terça-feira espantou os são-paulinos. A torcida tricolor entendeu o caráter decisivo da partida e fez a sua parte a todo momento, cantando alto e protagonizando uma atmosfera digna de uma decisão. Antes mesmo da bola rolar, os torcedores fizeram uma bela recepção ao elenco na chegada do ônibus ao Morumbis.

Até então, o recorde de público do Morumbis em 2025 havia sido batido na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no último dia 26 de janeiro, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista, quando 54.855 são-paulinos lotaram as arquibancadas do Morumbis. Na ocasião, o clube teve uma renda de R$ 3.332.358,00.

A partida contra o Atlético Nacional foi a quarta do São Paulo com mais de 50 mil pessoas nesta temporada. Além do duelo contra o Corinthians, o Tricolor registrou público de 52.315 torcedores contra o Novorizontino, nas quartas de final do Paulista, e também de 52.436 pessoas na vitória sobre o Santos, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

A renda desta terça-feira, de R$ 3.851.690,00 também foi a maior registrada no Morumbis em 2025. O recorde pertencia ao embate das quartas de final do Paulistão, contra o Novorizontino, em que o São Paulo saiu vitorioso por 1 a 0 e arrecadou R$ 3.371.196,00.

O São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores com Rafael defendendo uma cobrança de pênalti e saindo como herói. O Tricolor venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no duelo de volta das oitavas de final. André Silva abriu o placar para o Tricolor, enquanto Morelos deixou tudo igual no tempo normal no Morumbis.

Com o resultado, o São Paulo está classificado às oitavas de final da Libertadores, graças ao triunfo nos pênaltis, uma vez que o agregado do confronto terminou empatado. As duas equipes, vale lembrar, empataram sem gols no jogo de ida, disputado na Colômbia.

Agora, o São Paulo aguarda a definição do confronto entre Botafogo ou a LDU-EQU para saber quem será seu adversário nas quartas de final. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Glorioso venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Datas e horários do confronto ainda serão definidos pela Conmebol.