São Paulo é favorito nas quartas da Libertadores? Comentaristas opinam

Após eliminar o Atlético Nacional (COL) nas oitavas de final da Copa Libertadores, o São Paulo terá pela frente o vencedor do duelo entre Botafogo e LDU (EQU). No Fim de Papo, Alicia Klein e Lucas Musetti debateram se o time paulista entra como favorito na próxima fase.

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Botafogo visita a LDU amanhã, às 19h (de Brasília), com a vantagem do empate.

Alicia: Possíveis adversários são mais difíceis

O Botafogo tem um elenco mais forte, além de ser uma rivalidade regional. Sempre acho uma parada duríssima pegar um time do mesmo país. A única vantagem é a logística - o resto é tudo pior. A LDU, a gente pode discutir o elenco, mas tem que subir a montanha. Então, é pior. [...] Então, o São Paulo, no mínimo, vai ter um confronto mais difícil.

Alicia Klein

Musetti: São Paulo é favorito contra LDU e Botafogo

Eu estou otimista com o São Paulo. O tempo de trabalho atrapalha um treinador ruim. Quando o treinador é bom, faz diferença. O Crespo tem repertório tático. [...] O Botafogo está capengando e a LDU tem a força na altitude. O São Paulo tem um leve favoritismo - bastante contra a LDU e um pouco menos contra o Botafogo.

Lucas Musetti

