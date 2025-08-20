São Paulo: Crespo 'conservador' quase custou vaga? Comentaristas analisam

O São Paulo está nas quartas de final da Copa Libertadores da América, após eliminar o Atlético Nacional (COL). No Fim de Papo, Alicia Klein, Lucas Musetti e Paulo Massini opinaram se Crespo poderia ter facilitado o trabalho do time tricolor em campo.

Atuando com um homem a mais a partir dos 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo empatou em 1 a 1 com os colombianos e garantiu a vaga com vitória por 4 a 3 nos pênaltis. O time tricolor encara o vencedor de Botafogo e LDU nas quartas.

Massini: Crespo não correu riscos

O treinador do Atlético Nacional [depois da expulsão] manteve os jogadores velozes e o centroavante. A substituição óbvia [do Crespo] seria tirar um zagueiro e não tirar o André Silva e colocar o Ferreira. Ele fez isso mais para frente um pouco. Mas, se você tira um zagueiro e deixa dois contra três, correria o risco de tomar mais um gol. [...] É um jogo de Libertadores, é uma copa, poderia ser o último jogo.

Paulo Massini

Musetti: Crespo apostou nos pênaltis

O Crespo acertou porque passou. Se tivesse sido eliminado, a gente estaria contestando mais. A falta de coragem do Crespo me espantou considerando o desempenho pífio do São Paulo nos pênaltis contra o Athletico Paranaense. Ele apostou um pouco, não soltou o time e se convence de que o jogo vai para os pênaltis. Faltou a pressão final.

Lucas Musetti

Alicia: Conservadorismo seria justificável fora de casa

O Crespo foi muito conservador. Se estivesse fora de casa, em outra situação, talvez. Mas ele estava jogando contra um time acessível. [...] Mas é dentro de casa, vai ficar com um a mais por 20 minutos? Não justifica fazer uma opção conservadora como essa. O São Paulo passou, mas precisou dos pênaltis.

Alicia Klein

