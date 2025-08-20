São Paulo amplia invencibilidade na Libertadores em classificação; veja números

Topo

O São Paulo garantiu seu espaço nas quartas de final da Libertadores na noite da última terça-feira, no Morumbis. A equipe paulista empatou em 1 a 1 com o Atlético Nacional-COL e ampliou a invencibilidade na competição continental.

Diante do resultado, o Tricolor chegou ao 17º jogo sem perder na Libertadores, sendo nove vitórias e oito empates conquistados no período. A última derrota ocorreu na 1ª rodada da edição passada, na qual a equipe, na época treinada por Thiago Carpini, perdeu por 2 a 1 para o Talleres-ARG.

De acordo com dados do Sofascore, o clube do Morumbis registra um aproveitamento de 69%. Ao todo, a equipe marcou 24 gols e sofreu apenas nove, além de ter acumulado 11 jogos sem ser vazado.


A sequência invicta já é a maior da história do São Paulo na Libertadores. Na vitória sobre o Libertad, pela quarta rodada da fase de grupos, o time, ainda comandado por Luis Zubeldía, chegou ao 12º jogo invicto e superou a série de 1974, quando o Tricolor ficou 11 jogos sem perder.

Apesar da classificação, o time de Hernán Crespo não teve vida fácil nas oitavas de final. Após empatar na ida, o time precisava vencer para avançar no tempo normal, mas ficou no 1 a 1 e teve que garantir a vaga nos pênaltis.

Na atual edição, o São Paulo soma três vitórias e cinco empates. A equipe, agora, aguarda pelo seu próximo adversário, que sairá do confronto entre LDU e Botafogo, nesta quinta-feira.

