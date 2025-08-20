São Paulo acerta a contratação do lateral Maílton, ex-Chapecoense
O São Paulo acertou a contratação do lateral direito Maílton, que estava na Chapecoense. O jogador deverá assinar um vínculo com o Tricolor válido até o fim de 2027.
Pertencente ao Metalist, da Ucrânia, Maílton foi adquirido em definitivo pelo São Paulo, que envolveu o perdão da dívida que o clube ucraniano tinha pela compra de Paulinho Bóia para contar com o lateral direito.
Maílton estava emprestado à Chapecoense e vinha sendo titular da equipe atual terceira colocada da Série B do Campeonato Brasileiro, atrás somente do líder Coritiba e do vice-líder Goiás.
O lateral direito, aliás, chegará ao São Paulo já familiarizado com o esquema tático utilizado pelo técnico Hernán Crespo, uma vez que na Chapecoense também se acostumou a atuar como ala, com o respaldo de três zagueiros.
Sem dinheiro para investir em reforços, o São Paulo tem recorrido a oportunidades de mercado, como empréstimos ou jogadores livres, para tornar o elenco mais robusto para o técnico Hernán Crespo.
A lateral direita era uma das principais lacunas a serem preenchidas. Na ausência de Cédric Soares, titular da posição, quem vinha recebendo oportunidades era o garoto Maik, autor do gol de empate do São Paulo contra o Sport, no último fim de semana.
Aos 27 anos, Maílton foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Depois ele passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário Ferroviário, Atlético-MG, Coritiba, Metalist, Ponte Preta e Chapecoense.