Santos encaminha contratação de Vojvoda
O Santos está perto de contratar seu novo treinador. Nesta quarta-feira, após a desistência por Jorge Sampaoli, a diretoria alvinegra se reuniu com o argentino Juan Pablo Vojvoda e encaminhou um acordo com o técnico, que está livre no mercado.
O Peixe vinha conversando com Sampaoli desde a demissão de Cleber Xavier, no último domingo, após a derrota de goleada para o Vasco, no Morumbis. O clube, contudo, não conseguiu atender as exigências do treinador e descartou o argentino, que passou pela Vila Belmiro em 2019.
Sem o plano A, a diretoria do Santos rapidamente mudou o foco para Vojvoda e passou a negociar com o técnico. As conversas, conforme apurou a Gazeta Esportiva, estão avançadas.
Juan Pablo Vojvoda está sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.
Neste período, o comandante argentino conquistou cinco títulos (Campeonato Cearense, em 2021, 2022 e 2023, e a Copa do Nordeste, em 2022 e 2024), além de levar o time nordestino à final da Copa Sul-Americana de 2023, perdida para a LDU. Ele também soma passagens por Newell?s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera.
Enquanto acerta os detalhes finais com Vojvoda, o Santos é comandado por Matheus Bacchi, filho de Tite, nos treinos. O Alvinegro Praiano se prepara no CT Rei Pelé para o jogo contra o Bahia, marcado para domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.
O Peixe ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pelo Z4.