Santos desiste da contratação de Jorge Sampaoli

O argentino Jorge Sampaoli não voltará a dirigir o Santos. Nesta quarta-feira, o Peixe desistiu da contratação do treinador, após verificar que não terá como atender os pedidos de vários reforços feitos pelo comandante, por conta das dificuldades financeiras que o clube enfrenta.

Após a demissão de Cléber Xavier no último domingo, o Santos vinha conversando com Sampaoli nos últimos dias em busca de chegar a um acordo com os pedidos feitos pelo argentino. Porém, a diretoria do Peixe entendeu que não tem como contratar esses atletas e, por isso, encerrou as negociações com o treinador.

A informação sobre a desistência do Santos sobre a contratação de Jorge Sampaoli foi divulgada inicialmente pelo GE e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.

Outras mudanças

Além dos reforços pedidos, Sampaoli teria requerido outras mudanças no clube. Primeiro, o argentino teria dado a entender que afastaria alguns meninos da base para que eles pudessem ficar mais "maduros".

Sampaoli também queria trocas no departamento médico do Santos, que entenderia ser muito difícil fazer qualquer substituição de imediato.

A carreira de Sampaoli

Sampaoli era o nome favorito da torcida e da diretoria. Muito porque o treinador argentino já passou pelo Santos em 2019 com um ótimo trabalho, chegando até a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, o comandante ficou na Vila Belmiro por 64 jogos, com 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.

Entretanto, os números do último trabalho de Sampaoli não são animadores. Após apenas dez jogos, o argentino foi demitido do Rennes, da França, em janeiro deste ano, com três vitórias conquistadas e sete derrotas.

Sampaoli também possui uma grande bagagem por seleções. Ele foi treinador do Chile na Copa do Mundo de 2014 e campeão das Copas Américas de 2015 e 2016. Além disso, comandou a Argentina na Copa da Rússia, em 2018.