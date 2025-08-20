Roma anuncia a contratação por empréstimo do atacante Bailey
Nesta quarta-feira, a Roma anunciou a contratação por empréstimo do atacante jamaicano Leon Bailey, junto ao Aston Villa. Inicialmente, o jogador de 28 anos permanecerá na Itália até junho de 2026, mas a equipe de Gasperini tem opção de compra.
Leon Bailey vestirá a camisa 31 da Roma e é o quinto reforço da equipe nesta temporada. O atacante chega ao futebol italiano após quatro temporadas no Aston Villa.
O valor pago pela Roma pelo empréstimo de Bailey ficou em torno de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões). Caso a equipe italiana exerça a opção de compra, terá que desembolsar 22 milhões de euros (R$ 141 milhões) aos cofres do Aston Villa. A informação dos valores é do jornalista italiano Fabrizio Romano.Profissional desde 2015, quando foi comprado pelo Genk-BÉL, Bailey rodou a Europa jogando pelas pontas. Sua principal característica é a velocidade, e ele pode atuar pelos dois lados do campo. Antes de chegar à Roma, passou também por Bayer Leverkusen e Aston Villa.
Em suas quatro temporadas no futebol inglês, Bailey disputou 144 partidas, marcou 22 gols e deu 24 assistências. O atacante ainda não conquistou títulos na carreira.
É esperado que Bailey seja titular nesta temporada da Roma. Ele integra o setor ofensivo da equipe, que já foi reforçado na atual janela de transferências com a contratação do irlandês Ferguson, ex-Brighton. O ponta-direita deve formar um trio de ataque com El Shaarawy e Dybala, com opções como Dovbyk e Soulé vindo do banco.
Volta aos títulos da Roma
Após a última temporada, marcada pelo retorno de Claudio Ranieri, que abandonou a aposentadoria para uma "despedida" do futebol, a Roma concentra suas atenções em voltar a levantar uma taça. A equipe venceu a Liga Conferência em 2022, mas não conquista um título nacional há 17 anos (Campeonato Italiano desde 2001 e Copa da Itália desde 2008).
Neste ano, a Roma disputará o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga Europa. A temporada oficial da equipe começa neste sábado, às 15h45 (de Brasília), quando recebe o Bologna, no Stadio Olimpico, pela abertura da Serie A.